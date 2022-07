Nintendo crée Nintendo Pictures, d’autres films et séries à prévoir ?

Une acquisition intéressante du côté de Nintendo s’est produite récemment. En effet, en achetant la totalité du studio d’animation japonais Dynamo Pictures, Nintendo pourrait bien développer davantage de séries et films animés tirés de ses franchises.

Situé à Tokyo, Dynamo Pictures est en activité depuis plus de trente ans et a notamment travaillé sur plusieurs jeux et films d’animation. En outre, le studio a effectué de la capture de mouvement pour les jeux Death Stranding, Persona 5, Nier Replicant et Metroid: Other M, en plus d’avoir créé du visuel numérique pour Ghost in the Shell SAC_2045, Earwig and the Witch et les petits films d’animation Pikmin Short Movies.

Nintendo a d’ores et déjà indiqué qu’elle détiendra 100% des actifs de Dynamo Pictures et que la transaction devrait être complétée au début du mois d’octobre prochain. Le studio sera renommé Nintendo Pictures et la compagnie mère a indiqué qu’il se chargera du développement d’animations pour ses franchises. Toutefois, on ignore si cela concerne simplement les jeux vidéo ou bien si des séries et films d’animation pourraient aussi voir le jour sous la direction de Nintendo Pictures.

Pour le moment, un seul film d’animation de Nintendo est prévu, soit le très attendu Mario prévu l’an prochain.