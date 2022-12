DDR5, il est impossible d’activer le XMP sur quatre barrettes de mémoire

Passer à la DDR5 n’est pas de tout repos, mais les constructeurs ne semblent pas vouloir communiquer à ce sujet. Pourtant les utilisateurs sont touchés par un énorme problème : l’impossibilité d’activer le XMP sur quatre slots.

Crédit Image couverture : Branchez-Vous

Lancée depuis l’an dernier, la DDR5 devrait à terme remplacer la DDR4. Sur le papier, le scénario allait être le même que lors du passage de la DDR3 à la DDR4. Une première génération dispendieuse dotée de fréquences “basses” qui seraient peu à peu montées en puissance pour s’établir à plus de 10 000 voire 12 0000 MHz avec une moyenne recommandée à 8000 ou 9000 MHZ, comme la DDR4 fut lancée en 2100 MHz pour que la moyenne recommandée soit de 3200 voire du 3600 MHz.

Tout devait bien se passer dans le meilleur des mondes, mais c’était sans compter sur le silence des constructeurs qui semblent vouloir cacher un lourd secret, la DDR5 connait un énorme problème, mais il ne faut surtout pas en parler.

Pas de XMP avec quatre barrettes de RAM DDR5

Voilà le plus important problème auquel sont confrontés les utilisateurs aussi bien sous Intel que AMD, l’impossibilité d’activer le XMP lorsque l’on installe quatre barrettes de mémoire. Pour rappel, la vitesse réelle des barrettes de RAM n’est jamais reconnue nativement, il faut passer par le bios pour régler leur fréquence. Sauf que si cette opération se passe comme d’ordinaire avec deux barrettes de DDR5, activer le XMP sur quatre barrettes ne fonctionne pas pour plus de 90% des utilisateurs. Qu’elle soit 6800 ou 7000, elle ne décolle pas des 5400 MHz de base, et c’est un énorme problème, d’autant plus que la vitesse de la DDR5 influence grandement ses performances dans les logiciels professionnels. Résultat, ceux qui ont magasiné des kits de 64 ou 128 GO à plus de 1000$ ne peuvent pas se servir de leur mémoire, et ces utilisateurs sont en majorité des professionnels pour qui une mémoire ultra rapide est importante.

AMD des débuts difficiles pour son passage à la DDR5

Du côté D’AMD on ne peut pas dire que ce passage à la DDR5 se déroule de manière heureuse. Les Ryzen 7000 sont incapables de gérer de la mémoire supérieure à 6400MHZ, ce qui leur fait perdre une bonne partie de leur intérêt pour un usage professionnel.

En plus des tarifs de la DDR5 extrêmement élevés comme pour toute nouvelle technologie, le prix des cartes-mères AM5 est stratosphérique. Là où une Asus Prime coutait 150$ en AM4, il faut débourser plus de 350$ pour la version AM5. Ajoutez à cela l’impossibilité de monter la RAM au-dessus de 6400MHz, et vous obtenez du matériel dispendieux, déjà dépassé et donc sans intérêt.

Attendez la prochaine génération Intel/AMD ou choisissez deux kits de RAM DDR5

Si vous comptiez vous monter un PC, difficile pour l’instant de vous recommander de passer à la DDR5. Si vous êtes professionnel, je comprends totalement l’intérêt et vous recommande d’ailleurs d’utiliser des kits en dual slot, et de vous diriger vers Intel capable de gérer actuellement des fréquences de mémoire plus élevées que AMD bloqué sur de la 6400. Si vous jouez, franchement allez-y sur de la DDR4 avec du Intel série 13 000 si vous voulez de la puissance, mais vous pouvez très bien trouver un ensemble AMD avec un Ryzen 5600 ou 5700x sur une carte mère en B550 et 32 GO de ram pour moins de 500$, et qui vous assurera des performances proches d’Intel surtout en 1440p et en 4K pour moins cher.

Autrement si vous voulez profiter pleinement de la DDR5 en jeu, nous vous recommandons surtout d’attendre la prochaine génération de processeurs AMD et Intel.