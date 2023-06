Apple Vision Pro : est-ce qu’un essai vous convaincra?

C’est la nouvelle de la semaine dans les technos : le dévoilement très attendu par Apple de son casque de réalité mixte. On sait maintenant à peu près tout à son sujet, à commencer par son nom : ce sera le Vision Pro. Ce casque va être mis en marché au début 2024 et coûtera 3500$US.

C’est cher, mais ce n’est pas le détail le plus important à propos de ce casque.

Le Vision Pro aux racines québécoises

Le détail peut-être le plus intéressant est qu’une des technologies les plus originales du Vision Pro a été créée par un ingénieur issu de l’Université de Sherbrooke! Il s’agit de ce qu’Apple appelle la « couronne numérique » de son casque, une molette qu’on fait tourner pour passer du mode de réalité augmentée au mode de réalité virtuelle.

Cette idée-là provient de Bertrand Nepveu, qui a vu son entreprise de réalité mixte, appelée Vrvana, être rachetée par Apple en 2017. Bertrand et trois de ses collègues de l’Université de Sherbrooke ont fondé Vrvana en 2014. Ils sont ensuite devenus employés d’Apple et ont contribué au développement du Vision Pro.

À quoi se compare-t-il?

Autrement dit, il y a un petit peu de nous dans ce casque d’Apple. Et quand on l’enfile, évidemment, il y a encore un peu plus de nous, étant donné qu’on tombe alors dans un environnement numérique extrêmement immersif, mais qui est aussi très facile à naviguer et à contrôler. C’est, de loin, le casque du genre le plus raffiné et le plus confortable à utiliser à ce jour.

On a bien hâte de voir quelles applications les créateurs vont produire pour cet environnement immersif. Déjà, des centaines de milliers d’applications conçues pour l’iPhone et l’iPad peuvent être utilisées à l’écran du Vision Pro. Et quelques-unes de ces applications là ont déjà été revues pour profiter de cet environnement immersif.

Que faire avec le Vision Pro?

On peut par exemple visionner des films ou des vidéos en 3D et on se convainc assez facilement qu’on est en plein cœur de l’action. On peut aussi ouvrir différentes applications pour le travail, comme un tableau blanc collaboratif ou sa boîte de courriels, et les utiliser comme on le ferait sur un ordinateur de bureau.Bref, ça pourrait donner un nouvel élan à ces environnements virtuels qui jusqu’ici étaient surtout l’affaire de compagnies comme Meta et Microsoft.

Avec la machine d’Apple qui entre dans ce marché, on verra bien si ça suffira à convaincre les acheteurs. Car on ne peut pas encore dire que la réalité virtuelle ou augmentée est un succès commercial sur toute la ligne…