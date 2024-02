Alan Wake 2 : Des ventes impressionantes

Alors que Remedy avait décalé la présentation de ses résultats financiers à plus tard, l’entreprise a décidé de partager quelques chiffres sur les ventes d’Alan Wake 2, jeu sorti le 27 octobre dernier. Ce jeu, qui semblait avoir une existence précaire en raison de divers facteurs, a pourtant réussi à surprendre en atteignant des chiffres de vente impressionnants.

Un démarrage sur les chapeaux de roues

Alan Wake 2 a bénéficié en grande partie d’un généreux contrat d’édition d’Epic Games Publishing et du fait que Microsoft a accepté de céder les droits d’une licence qu’il ne valorisait plus. Cependant, cela n’a pas empêché certains doutes quant à son succès commercial, notamment en raison de sa sortie durant une période chargée de l’année, de son absence sur Steam et du manque de distribution physique pour les versions PS5 et Xbox Series.

Pourtant, le succès critique et les récompenses obtenues par Alan Wake 2, notamment lors des Game Awards, ont joué en sa faveur. Trois mois après sa sortie, Remedy a enfin dévoilé les chiffres de vente du jeu, dissipant ainsi les craintes d’un échec commercial.

Des chiffres de vente impressionnants

Alan Wake 2 s’est écoulé à un million d’exemplaires durant les deux derniers mois de l’année 2023, auxquels s’ajoutent 300 000 ventes supplémentaires en janvier. Avec un total de 1,3 million de ventes en trois mois, le jeu est devenu le meilleur démarrage de l’histoire de Remedy. Ce succès a permis à Remedy de croire en la longévité d’Alan Wake 2, espérant qu’il suivra le même chemin que Control, qui a dépassé les 4 millions de copies vendues depuis sa sortie, générant ainsi 100 millions d’euros de recettes pour Remedy et 505 Games.

Une rentabilité déjà envisagée

Le PDG de Remedy, Tero Virtala, a souligné que la plupart des ventes ont été réalisées sans recourir à de fortes promotions, ce qui a permis au jeu de récupérer une grande partie de ses frais de développement et de marketing. Ces frais, pris en charge par Epic Games Publishing en échange de 50% des recettes des ventes, sont un élément crucial pour que le jeu soit rentable. Alan Wake 2 sera soutenu par deux contenus additionnels payants, tandis que d’autres projets au sein du studio, comme Condor, Control 2 et Max Payne 1&2 Remake, bénéficieront de l’accélération de leur développement grâce au personnel libéré par Alan Wake 2.

Une nouvelle ère pour Remedy

Avec le succès d’Alan Wake 2 et la croissance de ses autres franchises, Remedy entrevoit un avenir prometteur. Les projets à venir, notamment dans le cadre du Remedy Connected Universe, devraient permettre au studio de continuer sur sa lancée et d’étendre encore plus son influence dans le monde du jeu vidéo.