Animal Crossing: New Horizons sera de retour sur Nintendo Switch 2

Comme elle l’a fait pour plusieurs jeux Nintendo Switch, Nintendo apportera un autre jeu de sa première console hybride vers sa seconde. En effet, la firme japonaise a annoncé l’arrivée d’une version Nintendo Switch 2 du très populaire Animal Crossing: New Horizons pour le 15 janvier 2026.

Une réédition vendue à part ou comme mise à jour

Cette réédition du jeu, qui sera vendue 64,99$ US en tant que jeu à part ou pour 4,99$ US en tant que mise à jour si vous possédez déjà l’édition originale sur Nintendo Switch, proposera diverses améliorations. Ainsi, la résolution sera meilleure que sur Nintendo Switch grâce au 4K, et ce bien que le taux d’images par seconde sera plafonné à 30. De plus, des contrôles tirant profit de l’option souris des Joy-Con seront intégrés, tout comme des fonctionnalités exploitant le micro de la console qui vous permettront notamment d’interpeller les autres habitants de votre île en disant leurs noms.

En multijoueur, Nintendo permettra jusqu’à 12 joueurs de jouer en ligne simultanément. La caméra de la Nintendo Switch 2 sera également compatible avec le jeu si vous désirez voir le visage des autres joueurs.

Une mise à jour gratuite pour tous

À la même date, Nintendo proposera une mise à jour totalement gratuite dont le contenu sera offert à la fois aux propriétaires de l’édition Nintendo Switch que pour ceux de la nouvelle édition Nintendo Switch 2. Cette mise à jour ajoutera notamment un nouvel hôtel sur une île gouvernée par la famille Kapp’n. Vous pourrez décorer les chambres de l’hôtel, acheter des meubles et vêtements à la boutique souvenir et habiller des mannequins qui inspireront les clients des Kapp’n.

D’autre part, une nouvelle option vous permettra de redémarrer complètement votre île. Vous pourrez aussi améliorer votre espace de stockage afin qu’il puisse contenir jusqu’à 9 000 objets, incluant des fleurs et des arbres. De plus, des objets LEGO feront leur entrée dans le jeu tandis que les membres Nintendo Switch Online pourront jouer à des jeux retro de Nintendo au sein même de l’aventure en interagissant avec des objets spécifiques. D’ailleurs, si vous possédez un abonnement Nintendo Switch Online, vous pourrez concevoir jusqu’à trois îles et jouer sur celles-ci en ligne avec d’autres joueurs.

Enfin, certains Amiibo permettront d’ajouter des objets à l’effigie de certains séries de Nintendo dans votre maison, dont certains provenant de The Legend of Zelda et Splatoon.