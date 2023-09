Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2: qu’est-ce qui change?

Au premier coup d’œil, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ne changent pas tellement par rapport à leurs prédécesseurs, mais elles continuent quand même de s’améliorer.

Surtout, elles représentent les deux premiers produits d’Apple qui sont fabriqués de façon entièrement carboneutre. Cela signifie qu’Apple a réduit de près de 80% les émissions de carbone générées durant la production et le transport de ses deux montres connectées et de certains de ses bracelets.

Les émissions restantes, l’équivalent de 8 kilos de CO2, sont compensées par Apple via l’achat de crédit carbone que la société californienne qualifie «de la meilleure qualité».

Double Tap

La principale nouveauté est l’ajout d’une nouvelle interface gestuelle à l’interface tactile est vocale de la montre. On peut désormais exécuter certaines commandes en tapant rapidement deux fois du pouce sur l’index. C’est ce qu’Apple appelle le «Double Tap».

Lorsqu’il est reconnu, ce geste est équivalent à l’exécution de la principale commande affichée à l’écran de la montre. On peut accepter un appel ou y mettre fin. On peut lancer ou pauser la lecture musicale. On peut démarrer une activité physique. Ainsi de suite.

Cette interface exige pour fonctionner de lever le bras pour activer l’écran de la montre.

Siri native

Un nouveau processeur appelé S9 anime l’Apple Watch Series 9 ainsi que l’Apple Watch Ultra 2. Ce processeur est 25% plus performant. Il permet à la montre de mieux utiliser certains composants, comme son micro, et fait plus de place à Siri. L’interface vocale est désormais présente directement sur la montre. Plus besoin d’être connecté à Internet pour l’activer.

Les données auxquelles Siri donne accès quand la montre est déconnectée du réseau sont celles qui se trouvent également sur la montre. Cela comprend des données liées à l’activité physique, à l’état de santé, ou à des applications comme la minuterie, les alarmes, le calendrier, ainsi de suite.

Lampe de poche

L’Apple Watch Ultra 2 reprend la forme de l’Ultra tout court, mais son affichage hérite d’une nouvelle forme d’éclairage plus puissante, qui peut atteindre 3000 nits. C’est l’équivalent d’avoir à son poignet 3000 chandelles allumées en même temps est condensées derrière un cadran de montre.

Cette luminosité plus élevée permet de mieux voir l’information à l’écran quand la montre se trouve sous l’éclairage du soleil. De nuit, cela rend la fonction de lampe de poche incluse sur l’appareil plus puissante encore.

Nouveaux bracelets, nouveaux cadrans

Comme chaque année, Apple ajoute de nouveau bracelets à sa gamme. Certains sont produits de façon entièrement carboneutres. D’autres sont fabriqués à partir de plastique et de tissus recyclés, ce qui les rend plus écolos.

L’Apple Watch Ultra 2 a pour sa part droit à un nouveau cadran exclusif et plus informatif appelé Modular Ultra donnant plus de détails sur l’altitude, la profondeur ou l’heure du moment.

Apple Watch SE

La gamme d’Apple Watch cet automne comprend trois modèles.

L’Apple Watch SE est la version d’entrée de gamme. Son prix de détail est de 329$.

L’Apple Watch Series 9 se vend quant à elle à partir de 549 $.

L’Apple Watch Ultra 2 est vendue à un prix de détail de 1099$.