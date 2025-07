Bluetti AC200L : du courant pour le camping (et plus)

Le fabricant de solutions d’énergie portable Bluetti propose une réponse musclée au manque de courant avec sa génératrice solaire AC200L.

Avec les pannes de courant qui semblent de plus en plus fréquentes, l’idée d’avoir une source d’énergie de secours à la maison est aussi devenue une préoccupation pour bien des gens. Elle peut dépanner ici aussi.

Loin d’être un simple bloc d’alimentation pour recharger un téléphone, l’AC200L est une véritable centrale électrique portable. Elle a été conçue pour prendre le relais lorsque le réseau flanche, mais aussi pour alimenter une vie nomade en camping ou en fourgonnette, plus silencieusement qu’une génératrice thermique.

De la puissance à revendre

Au cœur de l’AC200L se trouve une batterie de type LiFePO₄ (LFP) d’une capacité de 2048 Wh. C’est assez pour faire fonctionner un réfrigérateur pendant plusieurs heures, recharger des dizaines de fois un ordinateur portable ou alimenter une série de petits appareils. Pour ceux qui ont des besoins encore plus grands, sa capacité peut être étendue jusqu’à 8192 Wh en ajoutant des batteries externes.

Côté puissance, la génératrice n’est pas en reste. Elle peut fournir une sortie continue de 2400 watts, ce qui lui permet d’alimenter sans problème des appareils énergivores comme un micro-ondes, une cafetière ou même des outils électriques. Un mode « Power Lifting » pousse même cette limite à 3 600 watts pour les appareils à haute résistance comme un séchoir à cheveux ou une bouilloire.

Recharge express et polyvalence

Un des plus grands atouts de l’AC200L est sa vitesse de recharge. Finie l’époque où il fallait attendre toute une nuit. Grâce à sa recharge turbo de 2400 watts sur une prise murale standard, la batterie passe de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. C’est idéal pour se préparer rapidement avant une tempête annoncée.

Pour une indépendance totale, on peut la recharger avec des panneaux solaires. En acceptant jusqu’à 1200 watts d’énergie solaire, l’AC200L peut se recharger complètement en moins de deux heures sous un bon ensoleillement.

La connectivité est un autre point fort. L’appareil est équipé de quatre prises de courant alternatif, de ports USB-A et USB-C (dont un de 100W), d’une prise de type allume-cigare et même d’un port 48V (DC) pour les véhicules récréatifs. Le tout est contrôlable à distance via une application mobile qui se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth.

Une solution pour la maison et l’aventure

L’AC200L est conçue pour servir d’alimentation sans coupure (UPS), mais attention: elle n’a pas les certifications nord-américaines pour le faire. En cas de panne, elle est en mesure de prendre le relais en seulement 20 millisecondes, pour protéger les appareils électroniques sensibles comme les ordinateurs. L’idéal est de l’activer manuellement, vu qu’elle ne respecte pas les normes canadiennes officielles pour les systèmes d’alimentation d’urgence.

Proposée sur Amazon au prix de 2299$, la Bluetti AC200L n’est pas donnée. Cependant, pour ceux qui cherchent une solution d’alimentation de secours robuste, rapide à recharger et capable d’alimenter la quasi-totalité de leurs appareils essentiels en camping ou à l’extérieur, c’est une des bonnes options sur le marché ces jours-ci.