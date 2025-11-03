Des hacktivistes auraient manipulé des systèmes industriels au Canada (eau/énergie ciblées)

Des groupes se réclamant du hacktivisme disent avoir touché à des systèmes de contrôle industriel (ICS/SCADA) liés à de petites infrastructures canadiennes — en priorité stations d’eau, pompes et télégestion d’installations régionales. Les actions évoquées vont du détournement d’alarmes à la modification de paramètres non critiques, avec diffusion de captures d’écran pour appuyer les revendications. À ce stade, les impacts opérationnels confirmés restent limités, mais le risque de sécurité et de confiance est réel.

À retenir

Cible privilégiée : petites municipalités et opérateurs locaux avec surfaces d’attaque exposées (ports distants, VPN faibles, comptes orphelins).

et avec surfaces d’attaque exposées (ports distants, VPN faibles, comptes orphelins). TTP probables : mots de passe réutilisés , interfaces web ICS non mises à jour, exposition Shodan, tunnels mal configurés.

, interfaces web ICS non mises à jour, exposition Shodan, tunnels mal configurés. Objectif : visibilité politique et effet d’annonce plutôt que sabotage majeur… pour l’instant.

Mesures immédiates (24–72 h)