Des hacktivistes auraient manipulé des systèmes industriels au Canada (eau/énergie ciblées)

Des groupes se réclamant du hacktivisme disent avoir touché à des systèmes de contrôle industriel (ICS/SCADA) liés à de petites infrastructures canadiennes — en priorité stations d’eau, pompes et télégestion d’installations régionales. Les actions évoquées vont du détournement d’alarmes à la modification de paramètres non critiques, avec diffusion de captures d’écran pour appuyer les revendications. À ce stade, les impacts opérationnels confirmés restent limités, mais le risque de sécurité et de confiance est réel.

À retenir

  • Cible privilégiée : petites municipalités et opérateurs locaux avec surfaces d’attaque exposées (ports distants, VPN faibles, comptes orphelins).
  • TTP probables : mots de passe réutilisés, interfaces web ICS non mises à jour, exposition Shodan, tunnels mal configurés.
  • Objectif : visibilité politique et effet d’annonce plutôt que sabotage majeur… pour l’instant.

Mesures immédiates (24–72 h)

  1. Inventorier tous les accès distants (VPN, RDP, Web HMI) et fermer ce qui n’est pas vital.
  2. Forcer 2FA + rotation des mots de passe (opérateurs + comptes tiers).
  3. Segmenter réseau IT/OT, couper par défaut l’accès Internet aux HMI/PLC.
  4. Mettre à jour firmwares/patchs, vérifier journaux (authentifications anormales, changements de setpoints).
  5. Activer un plan d’escalade (CERT, fournisseur ICS), et répéter l’exercice de reprise.

