CBC lance une chaîne enfants sans publicité (24/7)

CBC déploie une chaîne en continu, sans publicité, dédiée aux enfants, avec des contenus jeunesse en français et en anglais (préscolaire jusqu’aux préados). L’objectif: offrir un environnement sûr et simple à regarder, sans coupures pub, sur les plateformes CBC (appli/TV connectées) et les services de streaming maison.

À retenir

Sans pub, 24/7 : programmation continue pour les plus jeunes.

: programmation continue pour les plus jeunes. Catalogue jeunesse : dessins animés, magazines éducatifs, séries familiales (nouveautés + classiques).

: dessins animés, magazines éducatifs, séries familiales (nouveautés + classiques). Confort des parents : profils enfants, recommandations adaptées, réglages de temps d’écran (selon appareil).

: profils enfants, recommandations adaptées, réglages de temps d’écran (selon appareil). Disponibilité : accessible partout au Canada via l’écosystème CBC; déploiement progressif selon plateformes.

Pourquoi c’est intéressant

Entre YouTube et les applis SVOD, les parents cherchent des espaces filtrés et stables. Une offre sans publicité portée par un diffuseur public canadien peut devenir le refuge “safe” du salon.