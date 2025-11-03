Colombie-Britannique : Il perd 1,7 M$ dans une arnaque

Une personne âgée en C.-B. a perdu 1,7 million $ après des mois de manipulation : faux “employés de banque/police”, scénarios d’urgence et pression à garder le secret. Les escrocs ont fait déplacer des fonds étape par étape (transferts, crypto, comptes “sécurisés”) jusqu’à vider l’épargne. Le schéma est classique : ingénierie sociale, usurpation d’identité et “support technique” bidon.
Signaux d’alarme (à retenir)
- On vous presse de payer tout de suite (amende, fraude supposée, sécurité du compte).
- On exige confidentialité et isolement (“ne dites rien à votre famille/banque”).
- On demande des cartes prépayées, de la crypto ou un “compte sécurisé”.
- L’appelant en sait beaucoup sur vous (données leakées ou publiques).
Que faire tout de suite
- Coupez le contact.
- Appelez vous-même votre banque au numéro officiel; geler les mouvements.
- Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada et à la police locale.
- Si crypto : contactez la plateforme immédiatement (gel potentiel).
- Prévenez un proche ; l’isolement augmente le risque.
Prévention
- Activez alertes SMS sur les comptes, 2FA, et un mot de passe à la banque.
- Ne cliquez pas sur les liens d’un message; composez vous-même le numéro.
- Méfiez-vous des “histoires d’urgence” émotionnelles (santé, juridique, petit-enfant en danger).
