Colombie-Britannique : Il perd 1,7 M$ dans une arnaque

Une personne âgée en C.-B. a perdu 1,7 million $ après des mois de manipulation : faux “employés de banque/police”, scénarios d’urgence et pression à garder le secret. Les escrocs ont fait déplacer des fonds étape par étape (transferts, crypto, comptes “sécurisés”) jusqu’à vider l’épargne. Le schéma est classique : ingénierie sociale, usurpation d’identité et “support technique” bidon.

Signaux d’alarme (à retenir)

On vous presse de payer tout de suite (amende, fraude supposée, sécurité du compte).

de payer (amende, fraude supposée, sécurité du compte). On exige confidentialité et isolement (“ne dites rien à votre famille/banque”).

et (“ne dites rien à votre famille/banque”). On demande des cartes prépayées , de la crypto ou un “compte sécurisé”.

, de la ou un “compte sécurisé”. L’appelant en sait beaucoup sur vous (données leakées ou publiques).

Que faire tout de suite

Coupez le contact. Appelez vous-même votre banque au numéro officiel; geler les mouvements. Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada et à la police locale. Si crypto : contactez la plateforme immédiatement (gel potentiel). Prévenez un proche ; l’isolement augmente le risque.

Prévention

Activez alertes SMS sur les comptes, 2FA , et un mot de passe à la banque.

sur les comptes, , et un à la banque. Ne cliquez pas sur les liens d’un message; composez vous-même le numéro.

le numéro. Méfiez-vous des “histoires d’urgence” émotionnelles (santé, juridique, petit-enfant en danger).

