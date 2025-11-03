  • Actualité Techno, Gadgets, Forfait cellulaire & Mobilité, Informatique, Jeux vidéo et Web
Colombie-Britannique : Il perd 1,7 M$ dans une arnaque

Une personne âgée en C.-B. a perdu 1,7 million $ après des mois de manipulation : faux “employés de banque/police”, scénarios d’urgence et pression à garder le secret. Les escrocs ont fait déplacer des fonds étape par étape (transferts, crypto, comptes “sécurisés”) jusqu’à vider l’épargne. Le schéma est classique : ingénierie sociale, usurpation d’identité et “support technique” bidon.

Signaux d’alarme (à retenir)

  • On vous presse de payer tout de suite (amende, fraude supposée, sécurité du compte).
  • On exige confidentialité et isolement (“ne dites rien à votre famille/banque”).
  • On demande des cartes prépayées, de la crypto ou un “compte sécurisé”.
  • L’appelant en sait beaucoup sur vous (données leakées ou publiques).

Que faire tout de suite

  1. Coupez le contact.
  2. Appelez vous-même votre banque au numéro officiel; geler les mouvements.
  3. Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada et à la police locale.
  4. Si crypto : contactez la plateforme immédiatement (gel potentiel).
  5. Prévenez un proche ; l’isolement augmente le risque.

Prévention

  • Activez alertes SMS sur les comptes, 2FA, et un mot de passe à la banque.
  • Ne cliquez pas sur les liens d’un message; composez vous-même le numéro.
  • Méfiez-vous des “histoires d’urgence” émotionnelles (santé, juridique, petit-enfant en danger).

Plus d’info, voir l’article : Cybersécurité : les conseils essentiels du responsable de Google Safe Browsing

