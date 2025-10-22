Ubisoft demande à des employés de Massive de quitter volontairement

Ubisoft traverse une période mouvementée depuis quelques années. Devant réduire ses coûts d’opérations, la firme doit recentrer ses activités et ainsi prendre des décisions crève-cœur. La dernière en liste implique ni plus ni moins le départ volontaire d’un nombre inconnu de développeurs au sein de l’un de ses studios phares.

En effet, selon un communiqué diffusé par Ubisoft Massive, le studio a demandé à un certain nombre d’employés s’ils envisageaient la possibilité de quitter la firme volontairement. Ubisoft Massive a indiqué que cela fait partie d’une stratégie à long terme visant à réaligner ses effectifs ainsi qu’à solidifier sa feuille de route. Le studio compte notamment concentrer ses énergies autour de la franchise The Division et certains programmes servant à soutenir ses jeux, dont Snowdrop et Ubisoft Connect.

Ubisoft Massive a affirmé que les employés éligibles et désirant quitter volontairement seront accompagnés par l’entremise de programmes financiers et d’employabilité. En d’autres termes, on leur offrira probablement une indemnité de départ et les dirigera vers des ressources pouvant les aider dans une recherche d’emploi.

Pour rappel, le studio Massive fut acquis par Ubisoft en 2008. Il a notamment été responsable des jeux de la franchise The Division et, plus récemment, de Star Wars Outlaws.