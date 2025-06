Dune: Awakening sera également lancé sur consoles

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux multijoueur ainsi que ceux de la franchise Dune. En effet, Funcom a confirmé que le jeu Dune: Awakening sera lancé sur consoles en 2026.

On ignore quand exactement seront disponibles les versions consoles et encore moins sur lesquelles d’entre elles il sera lancé. Si les versions PlayStation 5 et Xbox Series semblent logiques, le lancement récent de la Nintendo Switch 2 pourrait également en faire une plateforme de choix.

Dune: Awakening fut récemment lancé sur PC et s’avère être un franc succès présentement. Se détaillant pour une soixantaine de dollars, il fait partie des 10 jeux les plus joués actuellement sur Steam.

Dune: Awakening se déroule sur la planète Arrakis et s’inspire davantage de l’oeuvre de Frank Herbert que des plus récents films de Denis Villeneuve. Vous pouvez y incarner un soldat de la maison des Atréïdes ou bien des Harkonnen afin d’influencer le sort de ce monde de sable.