La Fabrique numérique: un nouvel outil d’enseignement pour aider les jeunes dans l’univers virtuel

La firme québécoise Colab annonce l’arrivée d’une toute nouvelle plateforme numérique visant à la fois les professeurs et les jeunes du second cycle du secondaire. Ainsi, la Fabrique numérique permet à nos chers enseignants d’accéder à des capsules et jeux pédagogiques, à des exercices interactifs ainsi qu’à des rencontres avec des modèles québécois tandis que les élèves y découvriront une foule d’informations reliées à l’univers du numérique dans le cadre de leurs cours.

L’objectif derrière la Fabrique numérique est double. Pour le corps professoral, il vise à octroyer aux enseignants des compétences numériques dans les grands domaines d’apprentissage classiques, soit les mathématiques, les langues, les sciences et technologies, l’univers social et le développement personnel. La plateforme répond non seulement au Plan d’action numérique en éducation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, mais elle s’avère aussi être un tout-inclus pouvant être facilement utilisée en classe.

Pour les jeunes, les activités proposées sont davantage interactives et stimulantes que des exposés classiques au tableau. Elles leur permettront d’accroître leurs compétences numériques et d’avoir un champ de connaissances bien plus vaste sur pas moins de sept thèmes. Parmi ceux-ci, on compte notamment sur la science des données, la robotisation, la cybersécurité, la programmation, l’infonuagique, les arts numériques et l’intelligence artificielle. Dans notre monde en constante évolution, le développement de compétences liées aux nouvelles technologies s’avère indispensable, ce à quoi la Colab désire répondre comme besoin.

Chaque thématique comprend deux ou trois périodes en classe. Chacune de ces dernières regroupe des activités, des capsules informatives ainsi que des présentations d’une quinzaine de gens d’affaires ayant connu beaucoup de succès dans l’univers des technologies, notamment au sein de firmes telles que Meta, Google et Ubisoft.

Si, à titre d’enseignant, vous désirez vous servir de cette nouvelle plateforme, il vous suffit d’accéder à son site officiel puis de créer un compte sans frais.

La Fabrique numérique a été testée dans une vingtaine de classes l’hiver dernier et a connu beaucoup de succès. Cette phase a permis d’ajuster le contenu ainsi que la durée des thématiques tout en faisant découvrir de nouvelles réalités aux jeunes du secondaire. En outre, certains ont trouvé de nouveaux champs d’intérêt ainsi que des avenues professionnelles dont ils ignoraient l’existence.

Colab estime qu’environ 15 000 élèves bénéficieront de sa plateforme au cours de la présente année scolaire. D’ici 2025, la firme espère étendre les activités de la Fabrique au primaire ainsi qu’au Canada anglais.