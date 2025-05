Microsoft ramène des classiques d’Activision à travers le Game Pass

Dans un but avoué d’aider à la préservation ainsi qu’à pérennité du jeu vidéo, Microsoft annonce l’arrivée des Retro Classics with Game Pass. Ainsi, dans la première vague de cette initiative, la firme américaine amène dès aujourd’hui pas moins de 50 classiques des années ’80 et ’90 d’Activision sur son service d’abonnement.

Plusieurs de ces jeux ont marqué l’imaginaire de plusieurs d’entre nous. Pour les autres, il s’agit d’une nouvelle opportunité afin de plonger dans des classiques qui ont façonné l’industrie. Parmi ces derniers, on peut notamment nommer des titres tels que Commando, Pitfall!, Kaboom! et Grand Prix.

À noter que selon Microsoft, il est possible de sauvegarder puis reprendre là où vous vous étiez arrêté dans l’ensemble des jeux, une option qui était absente à l’époque dans plusieurs d’entre eux. De plus, de nouveaux Succès ainsi que de nouveaux défis à relever avec d’autres joueurs en ligne sont proposés.

Pour avoir accès à ces classiques, il vous suffit de télécharger l’application Retro Classics sur votre Xbox, PC ou téléviseur compatible et possédant un abonnement Game Pass. À terme, Microsoft prévoit ajouter une centaine de jeux du catalogue d’Activision et de Blizzard au sein des Retro Classics.