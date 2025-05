Les Prix PlanHub 2025 : Fizz et oxio consacrés

PlanHub a levé le voile sur les lauréats de ses Prix PlanHub 2025, et ce sont les consommateurs québécois qui vont s’en réjouir.

Deux entreprises québécoises, Fizz et oxio, tirent leur épingle du jeu, remportant respectivement les honneurs dans les catégories des services mobiles et Internet. Cette initiative met en lumière les fournisseurs qui se sont distingués par leurs prestations et la satisfaction de leur clientèle au cours de l’année 2024 et du début 2025.

Fizz s’est illustré en tant que grand gagnant de la catégorie mobile. L’enseigne de Vidéotron a été primée pour la justesse et la clarté de sa facturation, pour l’expérience numérique offerte, et pour le processus d’accueil, incluant l’activation du service et la portabilité du numéro.

Oxio, acquise par Cogeco, a été couronné meilleur fournisseur de services Internet. Cette distinction repose sur la stabilité de sa connexion, ainsi que sur la transparence de ses offres et l’absence de mauvaises surprises dans sa facturation.

L’analyse des résultats des Prix PlanHub révèle une tendance intéressante : les consommateurs semblent se tourner davantage vers les fournisseurs proposant un service à bas coût. Les consommateurs s’adaptent, évidemment, face à l’augmentation du coût de la vie. PlanHub détecte aussi une préférence pour les entreprises perçues comme plus petites ou indépendantes.

La satisfaction exprimée par les utilisateurs envers les fournisseurs québécois témoigne en même temps de la spécificité du marché québécois des services de télécommunications, qui est plus compétitif qu’ailleurs au Canada.

Les lauréats des Prix PlanHub ont été désignés sur la base des évaluations partagées par plus de 2900 répondants à travers le Canada, sur une période de treize mois entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025. Cet indice combine le volume et la qualité des avis recueillis. Les critères scrutés de près incluent la stabilité et la performance du réseau, la transparence de la facturation, l’expérience numérique, la qualité du service à la clientèle et l’efficacité du processus d’accueil.