Marvel 1943: Rise of Hydra repoussé en 2026

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient une aventure fort originale de l’univers Marvel sous format de jeu vidéo. En effet, l’éditeur Skydance a annoncé que Marvel 1943: Rise of Hydra ne sera pas lancé cette année tel que prévu puisqu’il a été repoussé au début de l’an prochain.

Aucune raison particulière pour expliquer ce retard n’a été donnée si ce n’est que le studio en charge de sa conception a besoin de plus de temps afin de peaufiner l’aventure globale. Skydance a réitéré qu’il demeure confiant et qu’il livrera un jeu à la hauteur des attentes des fans de Marvel.

Pour rappel, Marvel 1943: Rise of Hydra prendra place en pleine Deuxième Guerre mondiale alors que Captain America et Black Panther s’allient pour libérer Paris des forces de l’Axe. Or, les deux héros ont des divergences face à leur objectif de sorte qu’en plus d’affronter leurs ennemis, leur duo sera mis à rude épreuve tout au long de l’aventure.

Le personnage de Captain America sera une jeune version du capitaine Steve Rogers tandis que le Black Panther proposé sera Azzuri, le grand-père de T’Challa alias le Black Panther contemporain. Néanmoins, le jeu vous permettra aussi d’explorer les rues de Paris en tant que Gabriel Jones, un soldat américain faisant partie des Howling Commandos, et Nanali, un espion du Wakanda infiltré au sein de la ville lumière.