Nintendo suspend les pré-commandes de la Nintendo Switch 2 au Canada

Volte-face dans le dossier des précommandes de la console Nintendo Switch 2, qui devaient entrer en vigueur dès demain au Canada. En effet, en raison des tarifs douaniers imposés par l’administration Trump, Nintendo of Canada a annoncé qu’elle suspend pour une durée indéterminée les précommandes de sa prochaine console en sol canadien.

Vendredi dernier, quelques jours à peine après avoir dévoilé la console, Nintendo avait annoncé qu’elle suspendait les précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis. La firme expliquait qu’elle désirait mesurer l’impact des tarifs douaniers du gouvernement américain avant d’ouvrir les précommandes pour sa console. Or, Nintendo of Canada avait indiqué que cela ne changerait rien pour le Canada et qu’il serait possible de précommander la console dès le 9 avril. L’incertitude planant sur l’économie mondiale aura forcé la compagnie à se raviser.

Pour le moment, tant la date de lancement que le prix de la console demeurent inchangés. Cependant, beaucoup de consommateurs commencent à se demander si la venue de la Nintendo Switch 2 sera repoussée en sol nord-américain et si, en raison des tarifs douaniers, son prix ne sera pas revu à la hausse pour ce marché.

La salve de tarifs douaniers ne semble pas en voie de se calmer pour le moment. En effet, l’administration Trump a imposé des tarifs de 34% aux produits du Japon. En date de ce matin, elle a répliqué à la contre-offensive chinoise en imposant des tarifs de 104% sur tous les produits chinois exportés aux États-Unis. Rappelons que les produits de Nintendo sont notamment conçus en Chine ainsi qu’à Taïwan, deux pays durement frappés par les tarifs douaniers du gouvernement américain.