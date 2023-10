Not A Bot: 1$ par an pour publier sur X, l’ex-Twitter

La lutte contre les faux comptes et les comptes robotisés continue sur X, l’ex-Twitter, sous la forme d’un abonnement obligatoire qui coûtera 1$ par an.

Elon Musk l’a dit et l’a répété : le meilleur moyen de couper court aux faux comptes sur les plateformes sociales est d’obliger les utilisateurs à sortir le portefeuille pour y accéder. C’est donc ce que testera X à partir de maintenant aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, sous la forme d’un programme appelé Not A Bot («pas un robot»).

Les nouveaux abonnés devront payer la (très modique) somme de 1$ par an pour pouvoir créer un compte capable de publier et de republier des messages sur X. Il sera toujours possible de lire gratuitement le contenu publié par d’autres, cela dit. Les gens qui sont déjà abonnés n’auront pas à payer pour continuer d’utiliser le réseau (de moins en moins) social.

Pas pour faire de l’argent

La direction de X a assuré sur son propre réseau social cette semaine que cette nouveauté ne visait pas à simplement faire de l’argent. À raison de 1$ par an, les revenus générés par cette fonction ne seront jamais assez importants pour assurer la survie du réseau, qui est en chute libre depuis un an.

Elon Musk estimait en septembre que l’entreprise qu’il a rachetée à l’automne 2022 pour la somme de 44 milliards $US vaudrait aujourd’hui 4 milliards $US seulement.

Ce qui signifie que cette somme ne garantit rien d’autre aux nouveaux abonnés qu’une façon d’améliorer la qualité du service. Leur compte ne sera pas vérifié, et leur fil d’actualité ne sera pas exempt de publicité pour autant.

1000 fois plus efficace

Elon Musk a aussi commenté la nouvelle mesure à partir de son propre compte sur X.

Le milliardaire également à la tête de Tesla et de SpaceX a expliqué que cette mesure était un test pour voir si elle allait contribuer à éradiquer les tonnes de faux comptes qu’on trouve sur X. Selon ses propos, la meilleure méthode pour éliminer les faux comptes est de forcer les créateurs de contenu à payer pour publier ce contenu.

Il avertit quand même que ce ne sera probablement pas la fin du spam et des messages indésirables sur X, mais selon lui, cette mesure est «1000 fois» plus efficace que n’importe quelle autre.Il y a peut-être une raison cachée derrière cette nouveauté. Pour X, cette mesure est aussi un moyen de collecter les infos de paiement de ses utilisateurs. Et on sait qu’Elon Musk espère transformer graduellement X en une plateforme de commerce électronique. Ce serait un pas de plus dans cette direction.