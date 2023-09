Plusieurs nouvelles informations et une nouvelle Nintendo Switch pour Super Mario Bros. Wonder

Bénéficiant actuellement d’un fort engouement avant sa sortie prévue pour le 20 octobre, Super Mario Bros. Wonder s’annonce comme un jeu qui marquera un renouveau pour les Mario en 2D. Question de nous y préparer, Nintendo a dévoilé plusieurs nouveaux détails sur ses fonctionnalités. La firme japonaise a également profité de l’occasion pour lever le voile sur une nouvelle Nintendo Switch qui, sans offrir une quelconque amélioration au niveau de la puissance de la console, sera très tape-à-l’œil pour tout fan du plombier italien.

Le Royaume des fleurs

Super Mario Bros. Wonder prendra place dans un tout nouvel univers simplement intitulé le Royaume des fleurs. Ce dernier sera divisé en six îles. Certaines d’entre elles comprendront des niveaux à explorer de façon linéaire tandis que d’autres vous permettront de bouger librement et de les terminer dans l’ordre que vous souhaitez. De plus, Nintendo intégrera un menu Courses qui vous permettra de revisiter n’importe quel tableau déjà terminé.

La plus grande sélection de personnages d’un jeu Mario 2D

En plus de Mario et Luigi, Super Mario Bros. Wonder vous donnera l’occasion de personnifier pas moins de six autres personnages. Ainsi, Peach, deux formes de Toad et Daisy pourront être incarnés. Chacun de ces personnages sera similaire à l’autre, ce qui signifie que Luigi n’aura plus son long saut traditionnel tandis que Peach ne pourra plus flotter.

Outre ces personnages, vous pourrez aussi incarner des Yoshi de différentes couleurs ainsi que le voleur Nabbit. Ces derniers ne pourront subir de dommages et, en plus de cela, Yoshi pourra toujours flotter dans les airs et avaler des ennemis. En somme, voyez ces personnages comme un mode Facile du jeu.

En tout et pour tout, ce seront 12 personnages qui seront accessibles si on compte les différentes versions de Toad et Yoshi.

De nouveaux costumes assez uniques

Comme vous l’avez peut-être vu dans certains extraits du jeu, les personnages de celui-ci pourront se transformer en éléphant. Cette nouvelle transformation permettra notamment de détruire des blocs, d’asperger des ennemis avec de l’eau et bien plus encore.

En plus de l’éléphant, de nouveaux costumes offriront de nouveaux pouvoirs à vos personnages. Ainsi, vous pourrez notamment souffler des bulles afin d’emprisonner et éliminer des ennemis ou bien sauter dessus pour atteindre de nouvelles zones. La perceuse permettra quant à elle de se protéger des adversaires plus coriaces ou bien de creuser le sol ou encore certains objets.

Outre cela, les fleurs étranges du royaume modifieront considérablement les niveaux. En plus de vous partager certaines pensées parfois étranges, les fleurs pourront notamment vous transformer en Goomba ou carrément changer la structure d’un tableau. Ainsi, elles apporteront une touche d’humour et de défi aux niveaux du jeu.

Des badges et de nouvelles fonctionnalités multijoueur

Contrairement aux Mario 2D classiques, Super Mario Bros. Wonder mettra de l’avant des badges. En les débloquant ainsi qu’en les équipant, vous obtiendrez des bonis. Par exemple, le badge Safety Bounce vous évitera de mourir dans la lave tandis que Coin Magnet attirera les sous d’un niveau vers vous. Si vous désirez un défi supplémentaire, le badge Invisibility vous rendra invisible non seulement aux yeux de vos ennemis…mais aussi aux vôtres !

Du multijoueur local et en ligne à quatre joueurs sera également présent. En ligne, jusqu’à deux joueurs pourront jouer sur la même console. Toutefois, 12 joueurs pourront rejoindre un lobby et se diviser en groupes afin d’aller terminer des tableaux. De plus, contrairement à d’autres Mario 2D, les joueurs n’entreront pas en collision entre eux, un élément que Nintendo n’aimait tout simplement plus au sein de ses jeux Mario. Par ailleurs, vous pourrez voir les autres joueurs du monde entier sous la forme de fantômes, ce qui vous permettra de voir qui est dans le jeu et ce qu’ils y font.

Autre fait intéressant au sein du multijoueur: vous pourrez stocker des objets puis vous les prêter entre joueurs. Cela permettra notamment d’aider des joueurs moins doués et d’avoir du plaisir entre joueurs de différents niveaux d’expertise.

Une “nouvelle” Nintendo Switch

Deux semaines avant le lancement du jeu, Nintendo lancera un nouveau modèle de la Nintendo Switch OLED.

Ainsi, dès le 6 octobre, vous pourrez mettre la main sur la Nintendo Switch OLED – Édition Mario. Se détaillant pour 449,99$ canadiens, cette nouvelle édition comprendra deux Joy-Con et un socle arborant la couleur rouge de Mario. Une silhouette de Mario sera également présente à l’arrière, tout comme quelques pièces iconiques de la série.

Bref, il s’agira uniquement d’une nouvelle édition de la Nintendo Switch OLED qui, bien qu’elle soit jolie, n’ajoutera rien par rapport à l’édition de base déjà disponible chez tout bon détaillant.