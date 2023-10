Cure minceur pour la PlayStation 5

Faisant l’objet de rumeurs depuis quelque temps, la PlayStation 5 Slim sera bel et bien une réalité sous peu. En effet, Sony a confirmé qu’elle mettra en vente de nouveaux modèles plus minces de sa lourde et imposante console, et ce dès le mois de novembre chez certains détaillants.

Tout comme pour la console de base, deux versions du modèle mince seront offertes. L’une comprendra un lecteur de disque Blu-ray tandis que la seconde n’en aura pas. Toutefois, si vous le désirez, il sera possible d’ajouter un tel lecteur sur l’édition numérique de la console. À cet effet, Sony lancera un lecteur de disque séparément pour environ 79,99$ américains.

Par ailleurs, les nouvelles PlayStation 5 Slim seront 30% moins massives que les éditions de base de la console. Le poids de la console avec lecteur sera quant à lui 18% moins élevé (3,2 kg) que la PlayStation 5 avec lecteur tandis que le poids de la PlayStation 5 Slim Digital sera 24% plus léger (2,6 kg) que celui de la PlayStation 5 Digital. L’espace de stockage interne sera aussi accentué, passant de 825 Go dans les modèles de base à 1 To dans les éditions Slim.

Outre leur minceur, l’apparence de ces nouveaux modèles sera également différent. Ainsi, il y aura quatre panneaux pour recouvrir la console plutôt que deux. D’ailleurs, les panneaux du haut auront une apparence lustrée plutôt que mat. De plus, chaque modèle comprendra un stand horizontal. Un stand vertical sera aussi mis en vente séparément pour 29,99$ américains.

La PlayStation 5 Slim avec lecteur se vendra 499,99$ américains tandis que l’édition Slim numérique sera disponible pour 449,99$ américains. Il s’agit d’une hausse de prix d’environ 50$ pour l’édition digitale, ce à quoi Sony n’a fourni aucune explication. À noter que les modèles classiques de la console continueront d’être disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Par la suite, Sony n’offrira que les modèles Slim comme elle l’avait fait avec les autres consoles PlayStation.