Samsung Food: une appli qui vous aide à cuisiner

Les géants des technos n’arrêtent pas de se diversifier… Et c’est au tour de Samsung, qui va désormais proposer à ses clients l’application Samsun Food, qui comprend des milliers de recettes et une IA qui va vous aider à les faire comme du monde.

Samsung Food sera offerte dans 104 pays et en huit langues. Il y en aura donc pour tout le monde. La nouvelle application est en réalité pas si nouvelle que ça, étant donné qu’il s’agit d’une version aux couleurs officielles de Samsung de l’application Whisk, que le fabricant coréen a rachetée en 2019.

L’application fonctionne assez simplement : il suffit de chercher parmi sa banque de suggestions composée de 160 000 recettes venant des quatre coins du monde. On peut les sauvegarder et créer un programme alimentaire hebdomadaire à partir de ces sauvegardes. L’application peut automatiquement aider à déterminer quels ingrédients sont ensuite nécessaires pour compléter ces recettes. Elle peut aussi aider à dresser la liste d’épicerie.

Bespoke

Ça peut sembler étrange de voir Samsung se lancer dans la popote, mais rappelons-nous que le groupe coréen vend des électroménagers pour la cuisine depuis quelques années déjà. Ces appareils, dont les frigos, surtout, sont connectés et conçus pour fonctionner de pair avec les appareils informatiques de la marque.

Samsung a récemment mis plus d’énergie dans cette gamme de produits via l’enseigne Bespoke, qui propose des électroménagers plus haut de gamme qui sont plus intelligents qui sont plus faciles à personnaliser.Samsung Food peut donc s’afficher à l’écran de tous ces appareils et surtout, son contenu est synchronisé d’un appareil à l’autre. Il suffit donc de sortir un téléphone Samsung de sa poche une fois à l’épicerie pour voir quels aliments il faut acheter pour une semaine entière de repas.