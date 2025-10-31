Des satellites secrets de SpaceX repérés depuis le Canada

Le traqueur de satellites canadien Scott Tilley affirme que des dizaines de satellites Starshield classifiés transmettent des signaux large bande dans la plage 2025–2110 MHz, une bande normalement réservée aux liaisons montantes Terre-espace. Il a publié des captures et une analyse montrant un Doppler et une puissance compatibles avec des liaisons descendantes espace-vers-Terre, reprises ensuite par des médias technos.

Des chercheurs avertissent que de telles émissions pourraient présenter un risque d’interférences si des engins spatiaux voisins écoutent dans cette bande, même si aucune perturbation concrète n’a été confirmée. Le réseau est largement considéré comme soutenant le renseignement américain sous l’unité Starshield de SpaceX, ce qui éclaire le motif de trafic inhabituel observé par Tilley depuis la Colombie-Britannique.

Ce qui s’est passé

D’abord, Scott Tilley enregistre des signaux large bande autour de 2025–2110 MHz.

Ensuite, il publie des spectrogrammes et une courbe Doppler.

Ces traces collent à une transmission espace-vers-Terre.

Selon lui, des dizaines de satellites Starshield émettent ainsi.

Pourquoi c’est notable

Normalement, cette bande sert aux liaisons montantes.

Ici, on voit l’inverse. Donc, le trafic surprend.

Par ailleurs, plusieurs reprises médiatiques confirment l’intérêt du dossier.

Enfin, l’ampleur étonne : 100+ engins seraient impliqués.

Risques évoqués

Cependant, les chercheurs restent prudents.

Ces émissions pourraient gêner d’autres satellites si ils écoutent cette bande.

À ce stade, aucune perturbation confirmée.

Ainsi, la priorité reste la vérification croisée.

Mise en contexte

Starshield relève de SpaceX et soutient des missions de renseignement américaines.

Ce cadre explique en partie le caractère discret du réseau.

Depuis la Colombie-Britannique, Tilley observe un motif récurrent.

La communauté compare maintenant fréquence, Doppler et TLE.

Sources : fil de signaux de Scott Tilley (captures/analyses)