The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake – Une sortie surprise imminente ?

Alors que The Elder Scrolls VI se fait discret, un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion agite la communauté. Selon le journaliste et insider Jeff Grubb, le projet pourrait être dévoilé « par surprise » dès la semaine du 21 avril 2025, lors d’un shadowdrop (sortie soudaine sans annonce préalable). Une fuite d’images, rapidement retirées, vient étayer ces rumeurs.

Des images furtives et un titre révélateur

Le studio Virtuos, soupçonné de travailler sur ce remake, a brièvement publié sur son site des captures d’écran baptisées Oblivion Remastered. Ces images, conçues sous Unreal Engine 5, montrent des environnements redessinés avec des textures détaillées et des éclairages modernes. Bien que retirées en urgence, deux clichés ont été sauvegardés par des fans, dévoilant un Cyrodiil plus immersif que jamais.

Une sortie « shadowdrop » pour avril ?

Jeff Grubb, lors d’un podcast Giant Bomb, a affirmé que le remake serait lancé « sans préavis » fin avril :

« Tout indique une sortie surprise lors de la semaine du 21 avril. D’autres sources indépendantes confirment cette fenêtre. Je suis impatient, même si rien n’est certain. »

Si le calendrier se confirme, le jeu pourrait débarquer sur PC, PS5, Xbox Series X|S et potentiellement la Nintendo Switch 2, selon les spéculations.

Un projet entre mystère et excitation

Annoncé involontairement par Virtuos en 2023 via une mise à jour Steam, ce remake reste officiellement non confirmé par Bethesda. Les rumeurs évoquent une refonte complète, modernisant le RPG de 2006 sans altérer son âme. Les fans espèrent un équilibre entre fidélité aux origines et innovations techniques, à l’image des récents Demon’s Souls ou Dead Space Remake.

Si l’enthousiasme est palpable, les shadowdrops restent rares dans l’industrie. Bethesda, focalisé sur Starfield et The Elder Scrolls VI, pourrait retarder le projet. Quoi qu’il en soit, les images fuites et les déclarations de Grubb alimentent l’espoir d’un retour à Cyrodiil… plus tôt que prévu.