TikTok menace de fermer ses bureaux au Canada 

La tension monte entre TikTok et le gouvernement canadien. Byte Dance cherche à dialoguer avec Ottawa pour apaiser les craintes sur la sécurité de son réseau TikTok.

La possibilité d’une fermeture de ses bureaux canadiens plane si l’entreprise ne se plie pas à d’éventuelles futures directives du gouvernement.

Cette escalade survient un an après l’interdiction de l’application sur les appareils mobiles du gouvernement fédéral, une décision motivée par des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la protection des données des utilisateurs.

Une rencontre pour calmer le jeu

Dans une tentative de calmer la situation, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a officiellement demandé une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Selon un porte-parole de l’entreprise, l’objectif de cette rencontre serait de « clarifier la manière dont l’entreprise protège les données des millions de Canadiens qui utilisent la plateforme ».

TikTok se dit déçue que le gouvernement ait agi sur la base d’un « préjudice hypothétique » et réitère son engagement envers le marché canadien, où l’application demeure extrêmement populaire. L’entreprise souhaite visiblement rassurer Ottawa et éviter une confrontation plus directe.

Il faut dire que la même situation aux États-Unis ne cesse d’être étirée par l’administration Trump, qui a prolongé le sursis sur TikTok indéfiniment.

La menace d’une fermeture

L’enjeu est de taille pour la présence de TikTok au pays. Selon des sources au gouvernement, si le Canada ordonnait un jour la fermeture des services de TikTok et que l’entreprise refusait de s’y conformer, le gouvernement pourrait aller jusqu’à ordonner la fermeture de ses bureaux canadiens, situés à Toronto.

Cette menace, bien que conditionnelle, démontre la fermeté de la position d’Ottawa. Le gouvernement poursuit son examen de sécurité sur l’application, alimenté par des craintes que la société mère de TikTok, ByteDance, puisse être contrainte de partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois.

Ottawa reste prudent

Du côté du gouvernement canadien, la prudence est de mise. Aucune décision ne semble avoir encore été prise au bureau de la ministre Mélanie Joly quant à une éventuelle rencontre avec les gens de Byte Dance.

L’avenir de TikTok au Canada est donc plongé dans l’incertitude. Entre temps, le financement que l’entreprise assurait jusqu’ici auprès de ses plus grands créateurs de contenu canadiens et québécois est suspendu.

On saura sans doute bientôt comment tout ça se terminera, mais pour ces créateurs, cela illustre bien les effets négatifs d’une trop grande dépendance à une seule plateforme sur laquelle ils n’ont aucun contrôle.