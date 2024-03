Un nouveau film d’animation Super Mario Bros. annoncé !

Nintendo a annoncé la création d’un nouveau film d’animation basé sur l’univers de Super Mario Bros. Prévu pour sortir en salles le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreux autres marchés, et tout au long du mois d’avril dans d’autres territoires, ce film promet d’élargir encore plus le monde de Mario avec une histoire lumineuse et amusante.

Cette annonce a été faite par Miyamoto lui-même, soulignant la collaboration entre Illumination et Nintendo pour ce projet. Les détails supplémentaires sur le film seront communiqués ultérieurement, mais on peut déjà s’attendre à une expérience cinématographique immersive dans l’univers coloré et joyeux de Mario.

Les fans de Mario et de l’univers Nintendo peuvent donc se réjouir de cette nouvelle aventure sur grand écran, qui promet d’apporter une nouvelle dimension à l’univers déjà riche de Super Mario Bros.