Microsoft se lance dans les consoles portables avec les ROG Xbox Ally

C’était une rumeur depuis plusieurs mois et c’est maintenant confirmé: Microsoft se lance dans le marché des consoles portables. Or, elle s’associe à un partenaire de taille puisqu’elle fera équipe avec Asus afin de lancer deux autres versions de la ROG Ally.

Ainsi, à l’image des modèles Xbox, la ROG Xbox Ally viendra en deux éditions. La ROG Xbox Ally X sera l’édition premium et aura des capacités plus puissantes. Elle roulera sur un chipset Ryzen AI Z2 Extreme d’AMD et aura 24 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 1 To. Microsoft et Asus en feront ni plus ni moins une console portable de la gamme de PC portables Copilot.

Blanche plutôt que noire comme sa grande soeur, la ROG Xbox Ally aura quant à elle un chipset Ryzen Z2A de AMD. Elle contiendra 16 Go de RAM et son SSD sera de 512 Go. Or, la différence de RAM ira au-delà des 8 Go séparant les deux modèles puisque le modèle X utilisera le LPDDR5X-8000, soit un type de mémoire de loin supérieur au LPDDR5X-6400 du modèle de base.

La ROG Xbox Ally aura deux ports USB-C 3.2 avec la technologie Power Delivery Support 3.0 pour le chargement de la pile et le DisplayPort 2.1 si vous désirez brancher un périphérique externe. Le lecteur de cartes microSD sera quant à lui destiné aux cartes UHS-II. Le modèle X aura les mêmes caractéristiques, mais l’un des ports USB-C sera compatible avec la technologie Thunderbolt 4. De plus, le lecteur de cartes microSD pourra lire les cartes UHS-I par l’entremise du DDR200. Vous pourrez également changer le disque dur interne pour un plus massif de type M.2 2280.

Pour ce qui est des caractéristiques communes aux deux consoles, elles auront un écran de 7 pouces pouvant générer du 1080p avec du 120 FPS. De plus, non seulement le AMD Freesync sera supporté, mais les écrans comprendront la technologie Corning Gorilla Glass Victus afin que les effets de reflets ne soient pas éblouissants et que l’image puisse bien être visible dans différentes conditions d’éclairages. Par ailleurs, une prise audio 3.5mm pourra accueillir tout casque d’écoute avec fil et chaque édition contiendra une carte réseau Wi-Fi 6E. Chaque modèle viendra également avec un chargeur de 65W.

À noter que l’interface sera celui de la Xbox, évidemment modifiée pour convenir au modèle portable. Chaque modèle pourra jouer l’ensemble de la librairie Xbox Game Pass de façon native. Vous pourrez notamment télécharger les jeux de cette librairie ou encore y jouer par l’entremise de l’infonuagique. Les deux modèles pourront aussi faire jouer votre librairie Xbox par l’entremise d’une connexion à distance par WiFi.

Autre élément plus qu’intéressant: la ROG Xbox Ally sera un PC avec une version modifiée de Windows 11. Autrement dit, elle ne sera pas limitée au catalogue Xbox. Tout service PC sera donc compatible, faisant en sorte que vous aurez accès aux librairies de Steam, Epic Games, GOG, etc. De plus, puisque Windows supporte le PS Remote Play, il serait techniquement possible de diffuser le contenu de votre librairie PlayStation 5, quoique cela demeure à être confirmé.

Les deux modèles de ROG Ally Xbox seront disponibles vers la fin de l’année. Aucun prix n’a encore été annoncé.