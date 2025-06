Les principaux jeux et faits saillants du Xbox Games Showcase 2025

Après le Summer Game Fest 2025 ayant notamment dévoilé le prochain Resident Evil, Microsoft a tenu sa propre présentation ayant dévoilé plusieurs jeux à venir aussi tôt que cette année. Voici un résumé des principales annonces ayant clos cette semaine folle dans le jeu vidéo !

Une date de sortie confirmée pour The Outer Worlds 2

Jeu phare de la présentation, le studio Obsidian a finalement confirmé une date de sortie en bonne et due forme pour le très attendu The Outer Worlds 2. Ainsi, ce dernier sera lancé le 29 octobre prochain sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Plus vaste et offrant bien plus de possibilités que son prédécesseur, son prix sera également plus élevé puisqu’il se détaillera à 89,99$.

High on Life aura droit à une suite !

L’aventure complètement déjantée High on Life des créateurs de Rick and Morty aura droit à une suite ! Prévu pour l’hiver prochain, il sera lancé sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Or, il sera ajouté au catalogue Game Pass dès le premier jour.

Plague Tale reviendra avec un troisième titre prometteur

Fans de la série Plague Tale, réjouissez-vous puisqu’un troisième volet s’en vient ! En effet, Asobo Studio a annoncé l’arrivée de Resonance: A Plague Tale Story pour 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Se déroulant 15 ans avant les événements du second opus, le jeu nous plongera dans la peau d’une nouvelle protagoniste prénommée Sophia.

Pourchassée par une armée assoiffée de sang, Sophia devra faire face à son passé à travers une aventure teintée de mythologie. À cet effet, vous pourrez voyager entre deux époques et les actions que vous effectuerez dans le passé auront un impact sur le présent de Sophia. L’emphase du jeu sera également davantage mise sur l’action et le combat comparativement aux opus précédents.

Super Meat Boy passe au 3D !

Le style 2D fortement pixelisé sera bientôt chose du passé pour Super Meat Boy, du moins pour l’instant. En effet, Team Meat a annoncé que son célèbre personnage fera le saut vers le 3D pour sa prochaine aventure prévu pour 2026. Offrant une perspective similaire à celle de Super Mario 3D World, le jeu contiendra une série de niveaux extrêmement dangereux à travers lesquels vous devrez naviguer sous peine de voir Meat Boy mourir horriblement. En prime, celui-ci pourra se cloner afin de décupler ses capacités !

Super Meat Boy 3D sera disponible sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC et sera offert sur Game Pass dès son lancement.

Ninja Gaiden 4 sera disponible cet automne

Très attendu par les fans de la série, voire des fans de jeux d’action tout court, Ninja Gaiden 4 n’est qu’à quelques mois de sa sortie. En effet, Microsoft a annoncé que le jeu sera lancé le 21 octobre prochain sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Comme tout jeu publié par Microsoft, il sera offert sur Game Pass dès le premier jour.

Parmi les nouveautés du jeu, on retrouvera les Dark Nest Terminals, la possibilité de restocker des objets et de nouvelles missions secondaires permettant d’acquérir des sous Ninja. Ceux-ci pourront être échangés auprès d’un nouveau personnage nommé Tyrant, qui pourra vous enseigner des techniques dévastatrices.

Un nouveau jeu du studio derrière Pokémon pour la gamme Xbox !

Ayant pris tout le monde par surprise, le studio Game Freak a annoncé un tout nouveau jeu se distançant fortement de ses jeux antérieurs. En effet, Game Freak ayant notamment développé les jeux de la franchise Pokémon, voilà qu’il se lancera dans le jeu d’action et de rôle avec Beast of Reincarnation.

Le jeu prendra place au Japon en 4026. Vous y incarnerez Emma, une samouraï devant notamment employer des techniques précises pour vaincre ses ennemis. D’ailleurs, les développeurs ont soulevé des inspirations telles que Sekiro et Nioh dans leur conception des combats.

Beast of Reincarnation sera lancé en 2026 sur Xbox Series et PC. Il sera offert sur Game Pass dès sa sortie.

Une première extension pour Indiana Jones and the Great Circle en septembre

L’excellent Indiana Jones and the Great Circle aura droit à sa première extension le 4 septembre prochain sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Intitulée Order of Giants, elle vous enverra explorer des endroits tels que l’ancien système d’égout de Rome et le Nil alors que le docteur Jones tentera d’élucider davantage de mystères entourant le vieil ordre des Nephilim.

Grounded 2 annoncé et disponible en aperçu sous peu !

Obsidian travaille d’arrache-pied en ce moment au point de concevoir une autre suite pour l’un de ses jeux. En effet, le studio a levé le voile sur Grounded 2, qui sera disponible dès le 29 juillet prochain en tant qu’aperçu sur Xbox Series et PC. Ce sera le troisième jeu d’Obsidian en 2025, rien de moins !

Un nouveau jeu d’horreur mélangeant plusieurs styles en route pour 2026

L’éditeur indépendant Null Games et le studio Friday Sundae ont levé le voile sur un jeu pour le moins étrange en There Are No Ghosts In The Grand. Ce dernier vous catapultera à l’hôtel délabré The Grand alors que votre personnage a hérité ce dernier de son défunt père. Or, votre paternel vous a également obligé à restaurer l’hôtel à sa gloire d’antan en moins de 30 jours et 30 nuits.

En tant qu’enquêteur du paranormal, vous devrez restaurer l’hôtel de jour et effectuer des enquêtes de nuit, notamment au sujet d’une entité malveillante empoisonnant l’ambiance de l’hôtel. Vous pourrez utiliser une variété d’outils pour réparer l’hôtel et procéder à vos enquêtes. Question d’ajouter à l’étrange, les personnages que vous rencontrerez vous salueront en vous chantant des chansons !

Un titre pour le moins intriguant à surveiller l’an prochain sur Xbox Series et PC.

Le nouveau jeu du studio de Life is Strange vous permettra d’incarner une astronaute perdue

Le studio Don’t Nod, bien connu pour avoir développé les jeux de la franchise Life is Strange, a dévoilé son tout nouveau projet intitulé Aphelion.

Dans ce jeu, vous incarnerez Ariane, une astronaute perdue sur la neuvième planète de notre système solaire venant tout juste d’être découverte. À la recherche de son partenaire dont elle fut séparée lors de leur arrivée, le duo devra également déterminer si cette planète est habitable depuis que les humains ont saccagé la Terre.

Aphelion sera lancé l’an prochain sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

Mudang vous transportera à une époque où les deux Corée sont unifiées

Le studio EVR Studio a annoncé qu’il planche présentement sur le jeu Mudang: Two Hearts pour Xbox Series et PC. Décrit comme un jeu mêlant la furtivité militaire à l’action, il se déroulera dans un futur rapproché alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont conclu une entente pour s’unifier. Or, le jour de la signature de l’accord, l’ambassade de la Corée du Sud est attaquée, engendrant une série d’attaques meurtrières sur la péninsule.

Le jeu mettra en scène Ji Jeong Tae, un soldat de la Corée du Nord envoyée en Corée du Sud dans le cadre d’un programme d’échange, Gavi, un artiste faisant partie d’un groupe de K-Pop, et ID: Ghost, un terroriste. Or, l’histoire évoluera à travers les perspectives de Tae et Gavi, que vous pourrez interchanger tout au long de l’aventure.

Mudang: Two Hearts sera lancé en 2026.

Après Pokémon et Palworld, voici Aniimo !

Vous n’êtes pas rassasié de la recette de collecte de monstres à la Pokémon et Palworld ? Eh bien, voici Aniimo, un jeu free-to-play prévu pour 2026 sur iOS, Android, Xbox Series et PC !

Le jeu est décrit comme un jeu d’action et de rôle dans lequel vous pourrez explorer un grand monde ouvert. Vous aurez l’occasion de capturer et combattre en temps réel des créatures nommées Aniimo et même de vous transformer en l’une d’entre elles afin de vivre l’aventure selon leur perspective.

Une phase beta fermée sera lancée d’ici la fin de l’année sur PC. Si vous désirez y participer, vous trouverez tous les détails ici.

Planet of Lana aura droit à une suite

Le magnifique jeu Planet of Lana aura droit à un second opus l’an prochain. Mieux encore, il sera disponible dès le premier jour sur Game Pass !

Intitulé Planet of Lana 2: Children Of The Leaf, le jeu vous replongera dans la peau de Lana et Mui alors qu’ils tenteront d’élucider les mystères de leur monde. Votre aventure sera davantage axée sur l’action et tirera notamment profit de l’agilité accrue de Lana. Or, les casse-tête seront toujours une partie importante de votre quête et, en soi, ne dénatureront pas l’ambiance du premier jeu.

Persona 4 aura droit à un remake

La nouvelle avait fuité depuis plusieurs semaines, mais c’est maintenant confirmé: le populaire jeu de rôle Persona 4 aura droit à un remake ! En fait, le jeu avait pratiquement été confirmé alors que la majorité des acteurs du jeu original avaient déclaré au cours des dernières semaines qu’ils ne reprendraient pas leur rôle respectif du jeu de 2008.

Très peu de détails ont été dévoilés sur le jeu si ce n’est qu’il s’intitulera Persona 4 Revival.

Un autre jeu au visuel unique de la part du studio derrière SpiritFarer

Le studio montréalais Thunder Lotus Games a dévoilé son prochain titre, qui s’intitulera At Fate’s End. Ce dernier vous placera aux commandes de Shan, une guerrière portant une épée divine et ayant déclaré la guerre à sa propre famille.

En plus de phases d’action, le jeu mettra l’accent sur les dialogues ainsi que les enjeux familiaux. À cet effet, vous aurez toujours la possibilité d’éliminer un membre de la famille de Shan ou bien de vous réconcilier avec lui. Vos décisions auront des impacts sur le déroulement de l’histoire et chaque membre de la famille vaincu vous octroiera de nouvelles habiletés.

At Fate’s End sera disponible en 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

La série Invincible aura droit à un jeu de combat sanglant

Fans de la série Invincible, vos héros et vilains préférés s’affronteront dans un jeu de combat pour le moins sanglant avec Invincible VS.

Prévu pour 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, le jeu mettra le gore bien connu de la franchise à l’avant-scène. Vous pourrez y incarner plusieurs de vos personnages favoris, dont Omni-Man, Mark, Atom Eve et Rex Splosion.

Age of Mythology: Retold aura droit à une nouvelle extension cet automne

La résurrection du jeu Age of Mythology lui permettra d’étendre les possibilités de ce dernier bien au-delà de l’édition originale. Ainsi, la réédition du jeu de stratégie en temps réel aura droit à une nouvelle extension l’automne prochain sous la forme de l’ensemble Heavenly Spear.

Au total, cette extension ajoutera pas moins de 12 nouveaux dieux avec leurs pouvoirs uniques ainsi qu’une nouvelle campagne se divisant en une douzaine de missions. Vous y suivrez Yasuko, la fille d’un fermier plongée au coeur d’un conflit entre divinités après avoir découvert une lance mythique.

Deux Final Fantasy en route pour les Xbox Series

Les amateurs de Final Fantasy seront heureux d’apprendre que pas moins de deux jeux de la série sont en route pour les consoles Xbox Series. En fait, Final Fantasy XVI est dès maintenant offert sur la boutique en ligne Xbox en deux éditions. L’édition normale comprend le jeu de base tandis que l’édition Complete offre en plus les deux extensions du jeu.

Autrement, Final Fantasy VII Remake Intergrade débarquera sur les consoles de Microsoft l’hiver prochain. Pour rappel, cette édition comprend le jeu Final Fantasy VII Remake ainsi que l’extension centrée sur Yuffie et menant aux événements de Final Fantasy VII Rebirth.

Un nouveau jeu vous permettra d’incarner un phare vivant !

Le studio Double Fine a un nouveau jeu assez particulier en chantier. En effet, il est présentement au travail sur Keeper, une aventure vous permettant d’incarner un phare qui semble être en vie.

Les détails entourant le jeu sont plutôt maigres pour l’instant, mais il semblerait que vous pourrez guider le phare à travers divers environnements et résoudre une panoplie de casse-tête. Par ailleurs, vous devrez faire face à des monstruosités sous la forme de bâtiments et créatures, bien que les façons de les éliminer demeurent nébuleuses pour l’instant.

Keeper sera lancé le 17 octobre prochain sur Xbox Series, et PC.

Le nouveau Call of Duty sera Black Ops 7 !

C’est maintenant confirmé: le prochain Call of Duty sera le septième opus officiel de la franchise Black Ops. Ainsi, ce sera la première fois qu’Activision lancera un nouveau Black Ops deux années de suite.

En développement chez Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7 prendra place en 2035 alors que David Mason et son équipe font face à un ennemi utilisant la peur comme sa principale arme. On n’en sait pas plus sur l’histoire du jeu, mais Activision a promis que ce serait le volet de la série le plus « étourdissant ».

En plus de la campagne, le jeu proposera du multijoueur ainsi qu’un mode Zombies.

Aucune date de sortie n’a été confirmée, mais Activision a déclaré que le jeu sera disponible cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Bien entendu, Activision appartenant à Microsoft, il sera disponible dès sa sortie sur Xbox Game Pass et PC Game Pass. Plus de détails seront disponibles cet été lors d’une présentation spéciale axée sur le contenu du jeu.