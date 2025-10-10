Google Pixel 10 Pro Fold : un pliable sans compromis, enfin?

Google revient en force sur le marché des téléphones pliables avec le Pixel 10 Pro Fold. Une mise à jour boosté à l’IA de Gemini.

Le plus huppé des appareils de la gamme « Pixel Pro » est conçu pour rivaliser avec les meilleurs du marché. Après l’avoir pris en main, on sent que Google a écouté les critiques du Pixel 9 Pro Fold. Le résultat est un appareil d’une maturité surprenante, qui corrige les défauts de son prédécesseur et qui, grâce à une intégration logicielle poussée, pourrait bien s’imposer comme une référence pour les futurs modèles pliables.

Le Pixel 10 Pro Fold promet surtout une durabilité accrue. Sa charnière permet à l’appareil de se fermer complètement à plat, sans espace, des centaines de milliers de fois avant de montrer une quelconque usure, promet-on chez Google. Ça semble tenable. Une fois déplié, le pli au centre de l’écran demeure visible sous certains angles, mais se fait peu sentir sous le doigt.

Le changement le plus important se trouve à l’extérieur. L’écran de couverture est un poil plus large et se rapproche du format d’un téléphone intelligent standard. C’est une correction minime mais intéressante: il est toujours aussi nécessaire de pouvoir utiliser l’appareil pour des tâches simples comme répondre à un message ou naviguer sur une carte sans avoir à l’ouvrir.

Le Pixel 10 Pro Fold est un téléphone pratique, ouvert ou fermé. Il ne reste à espérer que l’écran extérieur résiste mieux aux égratignures que celui du modèle précédent…

Le logiciel fait la différence

Si le matériel est réussi, le logiciel distingue le Pixel 10 Pro Fold du Galaxy Z Fold7, son seul véritable concurrent sur le marché canadien. Animé par la nouvelle puce Tensor G5, l’appareil est d’une bonne fluidité. Google a pris le soin d’optimiser Android pour ce grand écran pliable, et ça se voit.

La barre des tâches, toujours présente au bas de l’écran, rend le multitâche simple et intuitif. Faire glisser une application pour l’afficher en écran partagé se fait d’un geste naturel, et l’ensemble est stable et cohérent.

L’intelligence artificielle de Gemini est intégrée de manière toujours plus profonde. L’assistant est capable d’analyser le contenu de deux applications affichées côte à côte et d’en faire un résumé ou de croiser leurs informations.

Le logiciel s’adapte aussi intelligemment à la position de l’appareil. En pliant l’écran à 90 degrés, le mode « Tabletop » s’active, permettant de regarder une vidéo sur la partie supérieure de l’écran tout en ayant les contrôles sur la partie inférieure, sans avoir besoin d’un support.

L’appareil photo d’un Pixel

Google a équipé son Pro Fold du même système de caméra que le Pixel 10 Pro standard. On retrouve un trio d’objectifs de bonne qualité : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 5x. Ce dernier offre une polyvalence photographique supérieure à celle de ses concurrents directs, et profite d’une révision par IA qui rehausse les détails lorsque nécessaire. Ça marche. C’est peut-être irritant par moments, mais… ça marche.

Le format pliable offre des possibilités créatives. On peut utiliser les caméras principales plus performantes pour prendre des égoportraits de meilleure qualité, en utilisant l’écran de couverture comme viseur. Et bien sûr, les fonctions d’IA des autres Pixel, comme l’Éditeur magique et l’Effaceur magique, sont bien évidemment de la partie.

Le Pixel 10 Pro Fold n’est pas qu’un jouet. Son prix de 2400$ en témoigne. Google livre un appareil un peu plus abouti, où le matériel élégant et l’intelligence logicielle travaillent en parfaite harmonie. C’est un outil de productivité intéressant et un appareil multimédia polyvalent qui donne l’impression de ne faire aucun compromis… à condition de ne pas le comparer à des modèles similaires vendus en Asie, et qu’on ne connaît pas chez nous au Canada.