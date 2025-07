Pixel 10 : des pierres précieuses et le nouveau Pro Fold fuitent

Deux fuites majeures du côté du Play Store nous donnent un aperçu alléchant de ce que Google nous préparerait pour sa gamme Pixel 10.

Le lancement officiel des prochains téléphones de Google est attendu dans un mois et la machine à rumeurs bat son plein. Au programme pour la famille Pixel 10: une nouvelle palette de couleurs sophistiquée et, surtout, un téléphone pliable ultra-premium.

Si ces informations se confirment, Google s’apprêterait à lancer sa gamme de téléphones la plus ambitieuse à ce jour, en misant à la fois sur l’esthétique et sur une nouvelle offensive dans le marché du pliable.

Une palette de couleurs inspirée des gemmes

La première fuite, qui nous vient de sondages menés par Google auprès de certains utilisateurs, révèle la nouvelle direction artistique pour les Pixel 10 et 10 Pro. Fini les thèmes botaniques ou alimentaires; Google se tournerait cette fois vers l’univers des minéraux et des pierres précieuses.

Parmi les noms de couleurs sondés, on retrouve des teintes comme «Jaune citrine», «Rose tourmaline», «Blanc quartz» et «Bleu saphir». Le classique «Noir obsidienne» serait également de retour. Ce changement de nomenclature suggère une volonté de Google de positionner ses appareils comme des objets plus premium et désirables, à la manière des bijoux.

Pixel 10 Pro Fold

La seconde fuite est celle d’images qui semblent être des rendus officiels du Pixel 10 Pro Fold. L’appareil renforcerait son rôle, qui consiste à rivaliser directement avec les appareils pliables les plus chers du marché.

Les images dévoilent un design qui fusionne l’esthétique du Pixel avec un format pliable. On y voit une barre de caméra proéminente qui traverse le dos de l’appareil, un grand écran de couverture qui semble très pratique au quotidien, et un profil particulièrement fin une fois déplié. Fait intéressant qui ajoute à la crédibilité des fuites : l’appareil est présenté dans la couleur « Noir obsidienne », l’une des teintes mentionnées dans les sondages.

Prises ensemble, ces deux fuites dessinent une stratégie beaucoup plus agressive pour Google, dont la part de marché demeure marginale partout sauf au Canada, où la gamme Pixel arrive en troisième après Apple et Samsung, en termes de pourcentage des ventes nationales.

L’entreprise ne se contentera vraisemblablement pas de mettre à jour ses appareils. La nouvelle palette de couleurs vise à renforcer l’attrait esthétique des Pixel, tandis que le nouveau Pro Fold signale l’ambition claire d’occuer avec Samsung une position de leader dans le marché nord-américain des téléphones pliables haut de gamme.On verra tout ça lors de la conférence de Google plus tard cet été. Ces révélations sont prometteuses. Si elles s’avèrent exactes, la gamme Pixel 10 pourrait être celle qui permettra enfin à Google de jouer dans la cour des grands sur tous les fronts.