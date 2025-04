Samsung Galaxy A36 5G : l’aubaine du printemps?

Samsung a dévoilé son téléphone Galaxy A36 5G, le meilleur moyen de profiter pour pas cher de l’IA Galaxy AI.

Le Galaxy A36 5G est doté de fonctionnalités d’IA conçues pour améliorer la créativité et la sécurité. On trouve évidemment des outils de retouche photo, comme « Entourer pour chercher avec Google », qui permet aux utilisateurs de rechercher facilement des informations directement à partir de l’écran de leur téléphone. Cette fonction a été améliorée pour reconnaître les numéros de téléphone, les adresses de courriel et les URL, simplifiant ainsi les actions de l’utilisateur.

Il est possible d’identifier instantanément les chansons diffusées, que ce soit sur les médias sociaux ou à partir de haut-parleurs à proximité, sans avoir à changer d’application.

L’appareil photo du Galaxy A36 5G est également étonnant, avec un système à trois caméras incluant un objectif principal de 50MP. L’objectif frontal produit des égoportraits de haute qualité. Les outils d’édition photo comprennent l’Effaceur d’objets, et la fonction Filtres, qui crée des filtres personnalisés à partir de photos existantes.

Une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide de 45W devrait lui assurer plus d’une journée d’autonomie. La puce mobile Snapdragon 6 Gen 3 n’est pas des plus performantes, mais elle devrait bien s’en tirer sous le capot de cet appareil pour quelques années.

Le Galaxy A36 5G est résistant à la poussière et à l’eau sont la norme IP67. Samsung promet six mises à jour de son système Android gratuites, signe que l’appareil pourrait vivre vieux.

Tout ça à un prix de détail de 529$ (128 go de stockage), ce qui est moitié moins cher que bien des sans-fils plus haut de gamme et qui proposent sensiblement les mêmes fonctions… y compris l’IA.