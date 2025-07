Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : plier à l’ère de l’IA

Tout le monde les attendait : les nouveaux téléphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, sont officiellement là.

C’est à Brooklyn, New York, que Samsung a tenu son événement Unpacked 2025, confirmant ce que tout le monde pouvait deviner : la gamme Galaxy Z misera cette année sur un design affiné, de plus grands écrans et, surtout, une intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Samsung ne se contente pas d’une simple mise à jour matérielle. L’entreprise positionne cette nouvelle gamme comme le début d’une nouvelle ère, où l’IA redéfinit notre interaction avec nos appareils. Le message est clair : le futur du téléphone est pliable, mais il est surtout intelligent.

Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus large et plus puissant

Le modèle phare destiné aux professionnels et aux amateurs de productivité, le Galaxy Z Fold 7, a subi une cure de jeunesse bienvenue. Il est sensiblement plus fin et plus léger que son prédécesseur, ce qui le rend plus agréable à tenir en main et à glisser dans une poche.

Le changement le plus notable se trouve à l’extérieur. L’écran de couverture est désormais plus large, se rapprochant du format d’un téléphone traditionnel. C’est une correction importante qui rend l’appareil beaucoup plus pratique à utiliser lorsqu’il est fermé. Une fois ouvert, l’immense écran intérieur révèle un pli central encore plus discret, une amélioration technique que beaucoup attendaient.

Sous le capot, l’appareil est une véritable bête de puissance, conçu pour faire tourner sans effort les nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI.

Galaxy Z Flip 7 : l’écran extérieur change tout

De son côté, le Galaxy Z Flip 7, avec son format clapet, continue de séduire par son style. La nouveauté la plus marquante est l’agrandissement significatif de son écran externe, le « Flex Window ». Il occupe maintenant presque toute la surface de la moitié supérieure du téléphone.

Cet écran n’est plus un simple gadget pour voir l’heure. Il permet d’afficher des widgets complets, de répondre à des messages avec un clavier complet et, surtout, d’utiliser l’appareil photo principal pour prendre des égoportraits de haute qualité, l’appareil étant fermé. C’est une transformation qui rend le Flip 7 infiniment plus polyvalent au quotidien.

Le véritable protagoniste de cet événement Unpacked est Galaxy AI. Samsung a intégré ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Les deux nouveaux appareils pliables bénéficient d’outils comme la traduction en temps réel lors des appels téléphoniques, une assistance à la rédaction de messages et de courriels, et la fonction « Circle to Search » (Entourer pour chercher) popularisée par la gamme S25.

Samsung ne voit plus l’IA comme une simple application, mais comme une couche fondamentale de son système d’exploitation, destinée à simplifier les tâches et à offrir de nouvelles possibilités.

Avec cette nouvelle gamme, Samsung espère solidifier sa position sur le marché des appareils pliables et parie que l’intelligence artificielle est la clé de la prochaine révolution mobile.Les nouveaux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seront disponibles en magasin à compter du la fin juillet. Le Galaxy Z Flip 7 est proposé à partir de 1462$, tandis que le Galaxy Z Fold 7, plus luxueux, débute à 2499$. Samsung Canada propose différents rabais et incitatifs, par exemple si vous retournez un téléphone usagé, pour réduire ces prix.