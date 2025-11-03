Apple empile des composants en vue d’un iPhone pliable (rapports)

Plusieurs sources industrielles évoquent des commandes de pièces et prototypes liés à un appareil pliable chez Apple. L’objectif supposé : valider la chaîne d’approvisionnement (charnières, écrans, batteries adaptées) et tester la durabilité avant un éventuel feu vert produit. Rien n’indique une date de lancement ferme, mais la constitution d’un stock sert souvent de pré-série pour accélérer les essais terrain avec des lots plus grands.

À retenir

Phase d’industrialisation amont : stress-tests répétés (charnière, pliure, poussière, cycles d’ouverture).

: stress-tests répétés (charnière, pliure, poussière, cycles d’ouverture). Positionnement encore flou : iPhone pliable type “book” ou iPhone Air/Flip plus compact ; iPad pliable demeure une option R&D.

encore flou : iPhone pliable type “book” ou plus compact ; iPad pliable demeure une option R&D. Risque : coûts élevés, épaisseur/poids, marques de pliure, Apple vise un seuil de fiabilité supérieur aux modèles actuels.

: coûts élevés, épaisseur/poids, marques de pliure, Apple vise un supérieur aux modèles actuels. Timing : les stocks de pièces n’annoncent pas un lancement immédiat, mais accélèrent la décision.

Notre lecture

Apple avance prudemment : mieux vaut valider l’usage réel (charnière, écran, autonomie) et l’écosystème d’apps avant d’entrer sur un segment encore niche. Si les tests terrain sont concluants, le projet peut basculer rapidement vers une pré-production.