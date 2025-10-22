Apple Vision Pro M5 : puissance immersive cherche public

Après avoir mis à jour ses MacBook Pro et iPad Pro avec la nouvelle puce M5, Apple réserve le même traitement à son produit le plus futuriste : le Vision Pro.

Ce casque d’informatique spatiale demeure un produit de niche dans un secteur de la réalité mixte dont on ne sait toujours pas s’il est viable à long terme. Mais quel produit!

L’Apple Vision Pro M5 est, sans l’ombre d’un doute, l’appareil de réalité mixte le plus avancé et le plus puissant jamais conçu. Il offre une immersion totale et une qualité d’image inégalée. Mais il reste un produit de première génération extrêmement cher, qui tâte le terrain du côté des premiers utilisateurs et des premiers créateurs de contenus immersifs pour trouver une éventuelle raison d’être pour attirer le grand public.

L’immersion totale grâce au M5

Le Vision Pro se distingue de ses concurrents, comme le casque Quest de Meta, par son approche sans compromis. Il ne s’agit pas de réalité augmentée légère, mais d’une véritable réalité mixte, où le virtuel et le réel s’entremêlent.

La nouvelle puce M5 vient renforcer cette vision. Elle permet d’augmenter la densité de pixels de l’affichage d’environ 10 %, créant une image d’une netteté stupéfiante. L’affichage virtuel est désormais plus large que le champ de vision humain, ce qui élimine toute sensation de regarder un écran à travers un masque.

La fonction de «passthrough», qui utilise des caméras externes pour reproduire votre environnement réel, bénéficie aussi de la puissance du M5. La latence est quasiment imperceptible et la qualité de l’image est si bonne que l’on peut se déplacer dans une pièce et interagir avec des objets réels sans inconfort. C’est cette capacité à superposer des fenêtres virtuelles sur un monde réel parfaitement retransmis qui constitue la force du casque.

Interface magique, confort amélioré

L’interaction avec le Vision Pro reste ce qui le distingue le plus. L’interface se contrôle uniquement par le suivi des yeux et de légers pincements des doigts. Il n’y a aucune manette. Les capteurs suivent vos mains avec une précision absolue, même lorsqu’elles reposent sur vos cuisses. Le M5 semble avoir encore amélioré la fiabilité de ce suivi, rendant l’expérience quasi infaillible.

Apple a aussi tenté de répondre à la principale critique du premier modèle : le poids. L’appareil n’est pas plus léger, mais le poids est mieux réparti. Le casque est désormais livré avec une deuxième sangle qui passe sur le dessus de la tête, et la sangle arrière a été subtilement alourdie pour agir comme un contrepoids. La charge est ainsi déplacée du visage vers la nuque.

Le résultat est une nette amélioration du confort.

L’autonomie de la batterie externe reste fixée à trois heures, mais il est désormais possible de porter le casque durant toute cette période sans ressentir de fatigue musculaire excessive, bien qu’une certaine fatigue oculaire puisse toujours survenir.

Apple maintient que les applications professionnelles sont la clé de son appareil. Le Vision Pro offre la possibilité de reproduire l’écran de son Mac dans une version géante et panoramique. C’est une expérience de travail incroyablement immersive et focalisée.

Les réunions virtuelles, où des avatars hyperréalistes interagissent, donnent un aperçu séduisant du futur du travail à distance. Un FaceTime d’équipe avec des Vision Pro pour tous les participants est une expérience sans égal.

À 5000 $, le prix reste le frein le plus important à son adoption. L’autre lacune majeure est le manque d’applications natives attrayantes. La plupart des applications iPad sont compatibles, mais ne tirent pas profit de l’immersion.

Apple promet l’arrivée de jeux vidéo de grande envergure d’ici Noël, un ajout nécessaire, car le catalogue actuel manque cruellement de profondeur.Le Vision Pro M5 est une vitrine technologique éblouissante et offre un aperçu de ce que pourrait être la prochaine grande interface informatique, après l’ordinateur et le mobile. Mais il demeure un produit pour les développeurs et les entreprises, pas pour le grand public.