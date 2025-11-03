Siri nouvelle génération en bonne voie pour 2026

Apple peaufine une version beaucoup plus contextuelle de Siri, pensée pour comprendre des chaînes d’actions (“ouvre ce doc, résume-le, envoie-le à Léa”) et piloter des apps avec des agents plus fiables. Au menu attendu : meilleure mémoire de session, requêtes multimodales (texte + voix + image) et exécution on-device quand c’est possible, pour la réactivité et la confidentialité. L’ambition : un Siri qui fait vraiment, pas seulement qui répond.

À retenir

Fenêtre temporelle : cap sur 2026 (phase de déploiement par vagues probable).

: cap sur (phase de déploiement par vagues probable). Agents d’apps : automatisations naturelles dans Mail, Notes, Rappels, Photos, Fichiers…

: automatisations naturelles dans Mail, Notes, Rappels, Photos, Fichiers… Contexte persistant : reprendre une tâche là où on l’a laissée, sans répéter.

: reprendre une tâche là où on l’a laissée, sans répéter. On-device d’abord : latence réduite, données sensibles moins exposées ; relais cloud si besoin.

: latence réduite, données sensibles moins exposées ; relais cloud si besoin. Écosystème : nouvelles API pour développeurs et scénarios “main dans la main” avec Apple Intelligence.

Pourquoi c’est important

Si Apple réussit, Siri passe du “widget vocal” au véritable assistant de travail sur iPhone, iPad et Mac. Pour les utilisateurs, cela veut dire moins de friction au quotidien ; pour les apps, un canal d’usage en plus via la voix et des workflows guidés.