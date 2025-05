WWDC25 : Apple va changer le nom de tous ses OS

Apple prévoit annoncer à sa conférence WWDC25 de juin une nouvelle façon de nommer ses systèmes d’exploitation, en les identifiant par l’année plutôt que par leur numéro de version.

Les nouveaux noms seront basés sur l’année à venir, plutôt que sur l’année en cours, rapporte Bloomberg, en citant des sources anonymes. Ce serait un modèle similaire à celui adopté par Samsung pour son téléphone phare le Galaxy S.

Ce système de dénomination commencera avec les prochains systèmes d’exploitation de l’entreprise, de sorte que les mises à jour comprendront iOS 26, iPad OS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Tout ça devrait être confirmé à la conférence des développeurs WWDC 2025 qu’Apple tient à partir du 9 juin prochain. Cette conférence devrait pousser un peu plus loin l’intégration de l’IA par Apple, amorcée en grand à WWDC24, l’an dernier.

Apple procéderait à ce changement pour éliminer la confusion qui découle de sa pratique actuelle où les systèmes d’exploitation ont des numéros différents parce qu’ils ont été lancés à des moments différents et sont maintenant dans des versions différentes.

Les systèmes d’exploitation de l’entreprise sont iOS 18, watchOS 12, macOS 15 et visionOS 2.

Il a été rapporté en mars qu’avec ses prochains systèmes d’exploitation, Apple prévoit d’apporter la mise à niveau la plus importante au Mac depuis 2020 et à l’iPhone depuis 2013.

L’entreprise prévoit rendre ses systèmes d’exploitation plus simples à naviguer et plus cohérents d’un appareil à l’autre : iPhone, iPad et Mac.

La refonte par Apple de ses systèmes d’exploitation inclura le style des icônes, des menus, des applications, des fenêtres et des boutons système ; des moyens plus simples de naviguer et de contrôler les appareils. Des innovations seront aussi introduites sur visionOS, le système d’exploitation de son casque de réalité mixte Vision Pro.

Apple prévoit aussi introduire un nouveau produit, soit des lunettes intelligentes améliorées par l’intelligence artificielle (IA) qui concurrenceraient les Ray-Ban de Meta. Ce nouveau produit verrait le jour à la fin de 2026.

Ces lunettes intelligentes seraient équipées de caméras, de microphones, de haut-parleurs et de l’assistant vocal Siri. Elles pourront gérer les appels téléphoniques, écouter de la musique, fournir des traductions en direct et donner des indications détaillées.

Le projet de lunettes intelligentes fait partie d’un effort plus large d’Apple pour développer la gamme actuellement incarnée par le casque Vision Pro.