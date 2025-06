Qu’est-ce que la eSIM et pourquoi l’adopter?

La technologie avance à une vitesse folle, et il est parfois difficile de suivre. Mais une technologie relativement nouvelle mérite vraiment notre attention, c’est la eSIM. Ce petit changement dans l’univers des télécommunications pourrait rendre votre quotidien bien plus simple. Mais qu’est-ce qu’une eSIM et pourquoi devrait-on l’adopter? Voici tout ce qu’il faut savoir.

C’est quoi une eSIM ?

La eSIM (pour « embedded SIM ») est une carte SIM virtuelle directement intégrée dans votre appareil, comme votre téléphone, votre tablette ou même votre montre connectée. La eSIM fonctionne par activation logicielle, ce qui, par chance, vous évite d’avoir à manipuler quoi que ce soit et de vous battre pour insérer une minuscule carte SIM dans votre téléphone (cartes qui d’ailleurs qui ne cessent de rapetisser). Pratique, non ?

Les avantages d’une eSIM

Flexibilité maximale

Avec une eSIM, vous pouvez changer d’opérateur mobile en quelques clics. C’est simple et rapide. Vous pouvez même avoir plusieurs eSIMs sur un même appareil, parfait pour jongler entre un forfait personnel et un forfait professionnel, ou encore pour adapter votre forfait à vos voyages ou vos déplacements. Imaginez que vous partez en voyage et que vous voulez prendre un forfait local. Plus besoin de courir après une carte SIM, de trouver un magasin ouvert ou de chercher le meilleur prix. Vous pouvez faire tout cela avant de partir.



À l’image de la flexibilité que procurent les eSIM, les forfaits mobile, Internet et télé de Fizz garantissent une liberté inégalée, bref l’idéal pour profiter pleinement de votre eSIM. En effet, vous êtes maître de votre forfait, que vous souhaitiez ajouter des données, modifier votre couverture, ou acheter des ajouts avant un voyage.

Activation instantanée

Finie l’attente pour recevoir sa carte SIM, fini le temps perdu en magasin. Tout se fait en ligne. D’ailleurs, avec Fizz, l’activation de la eSIM est gratuite. Et quoi de mieux qu’un fournisseur 100% numérique pour s’agencer parfaitement à la eSIM? Qu’il s’agisse de choisir un forfait, le modifier ou encore commander un nouveau téléphone, nul besoin de se déplacer, tout peut être fait en ligne en quelques clics.



Un geste pour la planète

Les cartes SIM physiques, comme de nombreux produits, génèrent des quantités importantes de plastique pour leur conception, sans oublier leur emballage. La eSIM, elle, est zéro déchet. C’est une solution économique et écologique qui vous permet de faire un petit geste pour la planète.



Une solution contre les bris ou la perte

Une carte SIM, ce n’est pas très gros. Manipuler cette petite carte pour l’insérer dans le petit tiroir caché dans son téléphone (qui n’est pas toujours facile à ouvrir en plus) peut être incommodant. On risque même d’endommager ou perdre sa carte SIM. Heureusement, dématérialiser les cartes SIM en optant pour une eSIM permet de complètement éradiquer les risques de bris ou de perte (à moins que vous n’égariez aussi votre téléphone).

Comparaison avec les cartes SIM physiques

Critère Carte SIM physique eSIM Installation Manipulations requises Manipulations minimales Temps d’activation Instantané Instantané Durée de vie Limitée Permanente Impact écologique Léger Minime Flexibilité Limitée Maximale

Pourquoi adopter une eSIM?

Le marché des télécommunications est en constante évolution. Les fabricants de téléphones intelligents s’orientent même de plus en plus vers des modèles sans tiroir pour y accueillir une carte SIM physique. Apple a déjà franchi le pas aux États-Unis en proposant des iPhone uniquement compatibles avec eSIM. Apple étant un meneur dans l’industrie, les autres manufacturiers ne tarderont pas à suivre la tendance.

Cette transition vers une solution dématérialisée est inévitable, mais heureusement souhaitable. Faire le saut avec une eSIM vous permet d’être prêt pour cette évolution et de profiter plus tôt d’un service plus moderne, écologique, mais surtout pratique. Bref, la eSIM est parfaitement adaptée à Fizz et à ses forfaits flexibles et abordables ainsi qu’à son offre 100% numérique qui lui a d’ailleurs valu le premier rang canadien du Sondage Wow de léger pour la meilleure expérience en ligne de l’industrie des télécommunications pour la 6ᵉ année de suite.

Article sponsorisé par Fizz