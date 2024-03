Google Pixel Fold 2 : un écran plus grand et autres améliorations en vue

Le Pixel Fold 2 de Google fait déjà sensation dans le monde de la technologie, avec des fuites récentes laissant présager des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur.

L’analyste Ross Young, membre de la firme Counterpoint Research, vient de révéler certains détails clés, suggérant que le prochain téléphone pliable de Google ira effectivement «en grand» en termes de taille d’écran.

Les premières fuites spéculaient un écran pliable interne de 7,9 pouces pour le Pixel Fold 2. Cependant, les informations de Young, partagées sur la plateforme de médias sociaux X, indiquent une augmentation substantielle à un panneau flexible interne de 8,02 pouces. Cette augmentation de taille représente une amélioration notable par rapport à l’écran OLED de 7,6 pouces trouvé dans le Pixel Fold de première génération.

De plus, les estimations précédentes pour la taille de l’écran de couverture à 6,4 pouces ont été ajustées à 6,29 pouces, marquant toujours une amélioration significative par rapport à l’écran externe de 5,8 pouces de son prédécesseur.

Plus près du OnePlus Open

Au-delà des mises à niveau de l’affichage, le design du Pixel Fold 2 a subi des raffinements, présentant des côtés aplatis et un profil élégant s’inspirant de l’esthétique OnePlus Open, ajoute le rapport. Des bords épurés et une apparence bicolore pourraient contribuer à un look globalement plus attrayant.

Des rapports suggèrent que le Pixel Fold 2 pourrait redéfinir la minceur dans son segment, avec un profil mince qui serait de seulement 10,54 mm. Sous le capot, des spéculations pointent vers l’adoption du prochain Tensor G4 de Google, promettant des performances améliorées.

Alors que les détails spécifiques concernant la caméra du Pixel Fold 2 et le matériel interne restent non divulgués, les révisions anticipées alimentent les spéculations d’une éventuelle augmentation de prix. Les passionnés de technologie attendent avec impatience de plus amples détails alors que Google se prépare à dévoiler son dernier appareil pliable.

Lors de la conférence des développeurs IO de l’année dernière, Google a dévoilé son premier smartphone pliable, le Pixel Fold. Cet appareil a adopté un design pliable similaire à la série Galaxy Z Fold de Samsung et aux États-Unis, où il était vendu, il avait un prix de 1799 $US.

On ne sait pas si le Pixel Fold 2 sera vendu au Canada. On le saura peut-être lors de la prochaine conférence IO l’été prochain.