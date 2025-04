Rogers et Fido factureront la 3G à leurs utilisateurs 

Des nouveaux frais arrivent juste avant la fermeture du réseau 3G de Rogers à la fin juillet pour ses clients qui un peu partout au Canada utilisent encore cette technologie sans fil.

Rogers et Fido commenceront à facturer 3 $ en mai aux clients qui utilisent exclusivement les réseaux 2G et 3G de l’entreprise (ne riez pas, on en trouverait même dans le métro).

Rogers et Fido ont commencé à alerter leurs clients à propos de ces frais à venir la semaine dernière. Des courriels reçus par certains clients avertissent que si leur numéro de téléphone utilisait la 3G.

Rogers explique que ce frais servira à récupérer une partie du coût de maintenance de ses anciens systèmes.

Rogers ajoute que ces frais peuvent être évités en utilisant la 4G et la 5G… sans préciser qu’il faudra mettre à niveau le téléphone vers un modèle compatible avec ces réseaux.

Plusieurs clients de Fido se sont plaints sur les médias sociaux. Certains ont exprimé leur frustration car ils dépendent de la connectivité 3G en raison de la mauvaise qualité du service sans fil dans leur région.

D’autres sont contrariés d’avoir un téléphone pas entièrement compatible avec le réseau de Rogers. Des gens ayant un téléphone compatible avec les plus récents réseaux de Rogers sont aussi indiqué sur Reddit avoir quand même reçu le courriel concernant les frais 3G.

Une partie du problème réside dans le fait que certaines technologies de réseau de Rogers sont inaccessibles car l’entreprise n’a pas jugé tous les appareils compatibles, même si certains le sont. Cela semble principalement toucher les téléphones non vendus par Rogers, tels que les appareils de la marque OnePlus.

Rogers et Fido ne sont pas les seuls fournisseurs à facturer pour l’utilisation de la 3G. Koodo, propriété de Telus, facture aussi 3 $ à ses clients qui utilisent la 3G pour les appels vocaux ou les données.