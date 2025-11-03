Samsung montre un prototype tri-pliant (trifold) à l’APEC

Samsung a présenté, en marge de l’APEC, un concept d’appareil tri-pliant : trois segments d’écran qui se replient façon accordéon pour passer du téléphone à une tablette sans rupture. L’idée : une charnière multi-axes et un affichage continu qui gère les transitions (plié, partiellement ouvert, à plat), avec continuité d’apps et multifenêtres plus naturelles. Aucun détail ferme sur la fiche technique ni sur la date de sortie : on parle d’une démo de design, destinée à tester l’intérêt des développeurs et des partenaires.

À retenir

Forme tri-pliée : téléphone compact → tablette large en un seul geste.

: téléphone compact → tablette large en un seul geste. Continuité logicielle mise en avant (app continuity, multitâche, drag-and-drop).

mise en avant (app continuity, multitâche, drag-and-drop). Charnière et matériaux : focus sur la durabilité (plis répétés, poussière), sans chiffres officiels.

et matériaux : focus sur la durabilité (plis répétés, poussière), sans chiffres officiels. Commercialisation : non confirmée — Samsung “prend la température” du marché.

Pourquoi c’est intéressant

Le trifold promet plus de surface utile qu’un pliable classique, sans passer par un PC. Si l’écosystème suit (UI, apps, accessoires), on tient peut-être la prochaine étape du mobile productif.