Déverrouiller le bootloader d’un Pixel peut désactiver l’IA embarquée

Google indique que certaines fonctions on-device (propulsées par Gemini Nano) ne s’exécutent pas si le bootloader est déverrouillé. Côté devs, les API d’IA locales peuvent même renvoyer une erreur de type FEATURE_NOT_FOUND . Concrètement, cela touche des apps et flux Pixel qui utilisent le modèle embarqué (ex. résumés, assistance locale), tandis que les services cloud restent disponibles.

Pourquoi ?

Google aligne l’accès à l’IA locale sur l’intégrité de l’appareil (sécurité/anti-exfiltration). Résultat : modding = compromis sur certaines features IA.

À retenir

Bootloader déverrouillé ⇒ IA locale bloquée sur les Pixel compatibles Gemini Nano.

sur les Pixel compatibles Gemini Nano. Les API locales peuvent échouer ( FEATURE_NOT_FOUND ).

). Les fonctions IA cloud ne sont pas concernées.

Conseil

Si vous tenez aux features on-device, gardez le bootloader verrouillé. Si vous priorisez le root/modding, attendez-vous à perdre des briques IA locales tant que cette politique reste en place.