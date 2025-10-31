  • Actualité Techno, Gadgets, Forfait cellulaire & Mobilité, Informatique, Jeux vidéo et Web
Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube

Déverrouiller le bootloader d’un Pixel peut désactiver l’IA embarquée

Pixel bootloader IA locale désactivée
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Email

Google indique que certaines fonctions on-device (propulsées par Gemini Nano) ne s’exécutent pas si le bootloader est déverrouillé. Côté devs, les API d’IA locales peuvent même renvoyer une erreur de type FEATURE_NOT_FOUND. Concrètement, cela touche des apps et flux Pixel qui utilisent le modèle embarqué (ex. résumés, assistance locale), tandis que les services cloud restent disponibles.

Pourquoi ?
Google aligne l’accès à l’IA locale sur l’intégrité de l’appareil (sécurité/anti-exfiltration). Résultat : modding = compromis sur certaines features IA.

À retenir

  • Bootloader déverrouillé ⇒ IA locale bloquée sur les Pixel compatibles Gemini Nano.
  • Les API locales peuvent échouer (FEATURE_NOT_FOUND).
  • Les fonctions IA cloud ne sont pas concernées.

Conseil
Si vous tenez aux features on-device, gardez le bootloader verrouillé. Si vous priorisez le root/modding, attendez-vous à perdre des briques IA locales tant que cette politique reste en place.

Actualités

Dernier articles

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux

Facebook Twitter Youtube