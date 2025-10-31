Déverrouiller le bootloader d’un Pixel peut désactiver l’IA embarquée

Google indique que certaines fonctions on-device (propulsées par Gemini Nano) ne s’exécutent pas si le bootloader est déverrouillé. Côté devs, les API d’IA locales peuvent même renvoyer une erreur de type
FEATURE_NOT_FOUND. Concrètement, cela touche des apps et flux Pixel qui utilisent le modèle embarqué (ex. résumés, assistance locale), tandis que les services cloud restent disponibles.
Pourquoi ?
Google aligne l’accès à l’IA locale sur l’intégrité de l’appareil (sécurité/anti-exfiltration). Résultat : modding = compromis sur certaines features IA.
À retenir
- Bootloader déverrouillé ⇒ IA locale bloquée sur les Pixel compatibles Gemini Nano.
- Les API locales peuvent échouer (
FEATURE_NOT_FOUND).
- Les fonctions IA cloud ne sont pas concernées.
Conseil
Si vous tenez aux features on-device, gardez le bootloader verrouillé. Si vous priorisez le root/modding, attendez-vous à perdre des briques IA locales tant que cette politique reste en place.