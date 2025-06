Samsung Unpacked 2025 : Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 au menu

Samsung a officiellement annoncé la tenue de son prochain événement Galaxy Unpacked, où devraient être dévoilés les Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7, entre autres.

Galaxy Unpacked 2025 se déroulera le 9 juillet prochain à Brooklyn, New York. L’invitation, sous le thème « The Ultra Experience Is Ready To Unfold », laisse présager le dévoilement de nouveaux appareils pliables.

Samsung ne confirme pas officiellement le lancement des modèles spécifiques Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, mais on s’attend à des appareils pliables revus pour être plus compacts et plus puissants, basés sur la fiche technique pas du tout piquée des vers du Galaxy S25.

On verra peut-être aussi de nouvelles montres Galaxy Watch, une nouvelle génération de la Galaxy Ring et des écouteurs Galaxy Buds. Déjà, Samsung offre aux acheteurs trop pressés pour attendre un rabais assez substantiel pour précommander un téléphone pliable de la prochaine génération. Le rabais total peut dépasser 1000$ sur vous retournez en échange un vieux téléphone (qui ne devra pas être trop vieux…).

Galaxy Unpacked 2025 mettra l’accent sur les avancées de l’intelligence artificielle, que Samsung positionne comme la nouvelle interface utilisateur redéfinissant notre relation avec la technologie.

Samsung indique que ses appareils Galaxy de nouvelle génération ont été repensés autour d’une nouvelle interface alimentée par l’IA, soutenue par du matériel de pointe conçu pour en libérer le plein potentiel. L’entreprise se prépare à dévoiler le meilleur de Galaxy AI et du savoir-faire de Samsung.

Le choix de Brooklyn pour l’événement n’est pas anodin; Samsung souligne que l’arrondissement est un lieu où la pensée visionnaire et les idées audacieuses façonnent l’avenir, ce qui en fait un endroit tout désigné pour présenter les plus récents ajouts à la gamme Galaxy.

La présentation sera diffusée en direct sur le site web de Samsung, sur le site Samsung Newsroom et sur la chaîne YouTube de l’entreprise à compter de 10h heure de l’Est.