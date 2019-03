Comparatif: Xiaomi Mi9, OnePlus 6T et Honor View 20

On vous aide à choisir votre prochain cellulaire!

Le marché des smartphones milieu de gamme est plus que jamais compétitif. Aux constructeurs historiques s’ajoutent les nouveaux fabricants, majoritairement asiatiques, qui sont reconnaissables par leurs prix agressifs et leur rapport qualité-prix défiant toute concurrence. D’ailleurs, le marché n’a jamais été aussi compétitif pour les smartphones milieu de gamme dont le prix se situe désormais sous la barre des 700, voire 500 euros. Le tout nouveau Xiaomi Mi9 n’est qu’un de ces smartphones, mais peut-il se démarquer de ses concurrents directs? Sur la rampe d’essai, nous avons le OnePlus 6T et le Honor View 20, tous deux taillés pour faire face aux rivaux historiques.

Xiaomi Mi9 vs. OnePlus 6T vs. Honor View 20: qu’ont-ils sous le capot?

Sur ce segment de prix, les processeurs haut de gamme (principalement signés Qualcomm) et les RAM de gros gabarit sont de plus en plus courants. C’est certainement le cas dans tous nos smartphones, même si les performances varient légèrement d’un modèle à l’autre. À l’heure actuelle, les Xiaomi Mi 9 et Honor View 20 sont dotés des processeurs les plus récents. Les Snapdragon 855 et Kirin 980 de 7 nm améliorent suffisamment l’efficacité énergétique et les performances pour leur permettre de surpasser les terminaux de l’année dernière. De son côté, le OnePlus 6T est légèrement en retrait par rapport au Xiaomi Mi9, mais dispose d’une surcouche logicielle pour affronter la concurrence.

Xiaomi Mi9 OnePlus 6T Honor View 20 Écran Dalle AMOLED de 6,39 pouces, résolution de 2340 x 1080 403 dpi Format de 19,5:9 Dalle AMOLED de 6,41 pouces, résolution de 2340 x 1080 402 dpi Format de 19,5:9 Dalle LCD de 6,4 pouces, résolution de 2310 x 1080 398 dpi Format de 19,25:9 Processeur 7 nm octa-core, Snapdragon 855 10 nm octa-core, Qualcomm Snapdragon 845 7 nm octa-core, Kirin 980 RAM 6/8/12 Go (Chine) 6 Go (Global) 6/8 Go 6/8 Go Stockage 128/256 Go (Chine) 64/128 Go (Global) 128/256 Go 128/256 Go MicroSD Non Non Non Batterie 3 300 mAh Non amovible 3 700 mAh Non amovible 4 000 mAh Non amovible Capteur dorsal 48 Mp f/1.75, 0.8 16 Mp f/2.2, 1.0 12 Mp f/2.2, 1.0 16 Mp f/1.8+ 20 Mp f/1.8 EIS 48 Mp f/1.75, 0.8 Capteur 3D TOF Capteur frontal 20 Mp f/2.0, 0.9 16 Mp F/2.0 EIS 25 Mp f/2.0 Version Android Android Pie 9 Android Pie 9 Android Pie 9

À vrai dire, 8 Go de RAM en mode multitâche transparent sont assez courants, même si vous auriez probablement du mal à exécuter suffisamment d’applications pour perturber les 6 Go du Xiaomi Mi9 (dans sa version universelle).

Par ailleurs, la capacité de stockage pose un peu plus de problèmes avec certains des smartphones. Le stockage de 64 Go du Xiaomi Mi9 est à peine suffisant si vous possédez une importante collection multimédia hors connexion. Malheureusement, Xiaomi (comme les deux autres fabricants) ne nous donne pas droit à une fente MicroSD. Quoi qu’il en soit, vous devriez peut-être opter pour la version chinoise 128 Go si vous êtes réellement féru de la marque Xiaomi.

Les écrans FHD+ occupent une place prépondérante sur ce créneau de prix, même si nous n’avons droit ici qu’aux technologies AMOLED (Xiaomi Mi9 et OnePlus 6T) et LCD (Honor View 20). De son côté, la capacité de la batterie est plus différenciée dans notre comparatif. La cellule gigantesque de 4 000 mAh du Honor View 20 est ici en tête du peloton, suivie par le OnePlus 6T de 3 700 mAh. En dépit de sa grande taille, le Xiaomi Mi 9 possède en réalité la plus petite capacité de batterie, à seulement 3 300 mAh. Associé à un processeur 7 nm et à un écran FHD+, le View 20 devrait facilement durer une journée ou deux.

Xiaomi Mi9 vs. OnePlus 6T vs. Honor View 20: les fonctionnalités

Vous comprendrez que les 3 smartphones que nous avons dans ce comparatif fonctionnent parfaitement, mais ce sont les fonctionnalités additionnelles qui vont séparer le bon grain de l’ivraie. Si vous êtes féru de photophone et que votre smartphone est votre appareil photo idéal, vous aurez du mal à trouver un modèle plus abordable que le Xiaomi Mi 9. Trois capteurs photo, y compris l’impressionnant capteur principal Sony IMX586 48MP, fournissent des détails élevés, une faible profondeur de champ ainsi qu’un grand-angle. Nous avons déjà observé les performances de ce capteur à l’intérieur du Honor View 20 et nous en sommes restés bouche bée!

Légèrement en retrait, le OnePlus 6T permet tout de même de capturer des portraits réussis grâce à son capteur de profondeur dédiée, mais nous avons constaté que les performances en faible luminosité ne sont pas idéales.

Par ailleurs, la résistance à l’eau et à la poussière constitue une certification coûteuse que ces smartphones milieu de gamme n’ont pas négligée, mais cette certification ne constitue pas en soi un facteur décisif. De même, les 3 smartphones que nous avons ici accumulent une charge relativement égale sur USB-C. Si la situation avec le chargeur du Xiaomi n’est pas optimale, ce dernier se charge jusqu’à 27 W avec l’adaptateur de chargement sans fil, mais seulement 18 W avec le chargeur standard. Et, justement, il faut noter que le Xiaomi Mi9 est le seul modèle à être totalement compatible avec la charge sans fil et l’on peut dire que le terminal semble se charger rapidement à 20W.

En outre, la technologie de numérisation d’empreintes digitales intégrée à l’écran est une fonctionnalité haut de gamme avec laquelle nous nous familiarisons de plus en plus. Encore une fois, le Mi 9 offre cette option, tout comme le OnePlus 6T. En revanche, chez Honor View, nous avons droit à un capteur d’empreintes placé à l’arrière du téléphone.

Enfin, côté software, les 3 smartphones que nous avons là tournent tous sous Android Pie (version 9). Notons cependant que les constructeurs proposent chacun leur propre surcouche logicielle pour modifier la présentation graphique et l’interface utilisateur du smartphone.

Nom OnePlus 6T 256Go / 8Go de RAM Double Sim Noir Minuit Honor View 20 Smartphone débloqué 4G (6,4 pouces, 8Go RAM, 256Go ROM, Double Nano SIM, Android P) Phantom Blue - [Version française] Évaluation des clients Prix 614,90 EUR 599,00 EUR Acheter maintenant Découvrir le prix Découvrir le prix Nom OnePlus 6T 256Go / 8Go de RAM Double Sim Noir Minuit Évaluation des clients Prix 614,90 EUR Acheter maintenant Découvrir le prix Nom Honor View 20 Smartphone débloqué 4G (6,4 pouces, 8Go RAM, 256Go ROM, Double Nano SIM, Android P) Phantom Blue - [Version française] Évaluation des clients Prix 599,00 EUR Acheter maintenant Découvrir le prix

Grâce à notre petit guide comparatif, vous devriez être en mesure de faire un choix éclairé lorsque vous changerez votre téléphone intelligent!

Dernière mise à jour le 2019-03-13 at 19:28 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires