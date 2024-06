La seconde saison de The Last of US aura 7 épisodes

Actuellement en tournage, la seconde saison de The Last of Us nous offrira 7 épisodes. C’est ce qu’ont annoncé les co créateurs et producteurs lors d’une interview accordée à Deadline.

Prévue pour une sortie en 2025, The Last of Us 2 nous offrira donc deux épisodes de moins que la première saison. Des épisodes dont la durée n’a pas été dévoilé.

Graig Mazin a également indiqué que les moyens utilisés pour le tournage de cette saison sont bien plus importants que ceux de la première saison. Il serait ainsi très probable que cette saison se déroule sur deux parties évoquant au passage une troisième saison: “Lorsque nous l’avons planifié, le point de rupture naturel est survenu après sept épisodes”. Il ajoute que la troisième saison sera “significativement plus longue” et que la série aura probablement besoin d’une quatrième saison. Une quatrième saison qui viendrait conclure l’histoire.

Outre les détails sur le nombre d’épisodes, Mazin et Druckmann ont déclaré que la troisième saison sera encore plus grande: “Nous ne pensons pas pouvoir raconter toute l’histoire en deux saisons, car nous prenons le temps d’explorer des chemins intéressants”, a déclaré Mazin.

Enfin, il a également mentionné que tant qu’il y aura un public, la série continuera. La série pourrait donc encore avoir de beaux jours devant elle.