Roku TV : les téléviseurs Roku arrivent au Canada

Roku, qu’on associe déjà à la diffusion en continu, fait le grand saut de vendre au Canada ses propres téléviseurs Roku TV.

Connue pour ses lecteurs multimédias et son système d’exploitation simple et efficace, Roku lance pour la toute première fois ses propres téléviseurs sur le marché canadien pour compléter l’offre déjà existante du côté de TCL et d’autres fabricants tiers.

Roku ne sera plus seulement le cerveau derrière les télés d’autres marques. L’entreprise prend désormais les choses en main avec deux nouvelles gammes, les séries Select et Plus, conçues pour offrir une expérience performante et abordable.

Ces téléviseurs sont disponibles en exclusivité chez Best Buy Canada.

Des gammes pour tous les budgets

Pour son entrée sur le marché, Roku propose deux séries distinctes pour répondre à différents besoins et budgets.

La Série Select représente l’option la plus accessible. Elle se décline en modèles 4K QLED de 50 à 75 pouces, promettant des couleurs riches et une image claire, quatre fois plus détaillée que la HD. Des modèles HD plus petits (32 et 40 pouces) sont également prévus pour l’automne, parfaits pour une chambre ou une cuisine.

Pour ceux qui recherchent une expérience de cinéma maison plus poussée, la Série Plus constitue le haut de la gamme. Ces téléviseurs intègrent des technologies supérieures comme l’atténuation locale (local dimming) pour des noirs plus profonds et des contrastes améliorés, ainsi que la prise en charge des formats Dolby Vision et Dolby Atmos.

La Série Plus est aussi accompagnée de la télécommande vocale Pro, rechargeable et dotée de commandes mains libres.

L’expérience Roku, en mieux

Le véritable atout de ces téléviseurs est l’intégration parfaite du système d’exploitation Roku. L’interface est rapide, intuitive et donne accès à toutes les applications de diffusion populaires, ainsi qu’à plus de 200 chaînes de télévision en direct gratuites via The Roku Channel. Il manque cruellement de contenu en français, mais sinon, cette chaîne distingue avantageusement Roku de ses rivaux comme la Fire TV d’Amazon et les récepteurs de Google TV.

Roku a enrichi l’expérience avec des fonctionnalités matérielles bien pensées. La technologie « Roku Smart Picture » ajuste automatiquement les réglages de l’image en fonction du contenu que vous regardez, vous évitant ainsi d’avoir à fouiller dans les menus.

Parmi les autres ajouts pratiques, on note la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth pour une écoute privée, une fonction pour mettre la télévision en direct sur pause et même un localisateur de télécommande intégré pour retrouver cette dernière lorsqu’elle se cache entre les coussins du divan.

Les téléviseurs Roku sont conçus pour être compétitifs. La Série Select 4K QLED est disponible à partir de 420$. Des versions plus compactes et plus abordables seront lancées plus tard cet automne.

La Série Plus, haut de gamme, débute à 650$ pour le modèle 55 pouces. Les téléviseurs seront disponibles en magasin chez Best Buy partout au Canada à compter du 22 juillet. Avec cette offensive, Roku ne veut plus seulement être le logiciel dans votre téléviseur; l’entreprise veut être votre téléviseur.