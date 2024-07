Après Diablo 4, de nouveaux jeux Activision arrivent sur le Game Pass

Diablo 4 a marqué l’arrivée des jeux d’Activision sur le service Game Pass. Des rumeurs suggèrent que d’autres titres suivront ce mois-ci. L’objectif de Xbox est donc désormais clair: offrir les meilleurs jeux sur leurs services et augmenter ainsi le nombre d’abonné(e)s à leur service.

Selon le célèbre leaker eXtas1s sur les forums Exputer, la trilogie Crash Bandicoot N. Sane devrait arriver sur le Game Pass en août. Il n’est pas encore clair si elle sera jouable via Xbox Cloud Gaming.

Les rapports de Windows Central confirment également cette information. Le leaker indique également que beaucoup d’autres jeux dont Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 et Spyro Reignited Trilogy, devraient suivre, sans pour autant révéler de date. Il en est de même pour la saga Call of Duty, dont la date d’arrivée sur le service se fait encore attendre.