Assassin’s Creed Odyssey : quand l’Antiquité grecque pose un défi architectural

L’ambition historique peut parfois contrarier les mécaniques de jeu. Ben Hall, directeur artistique d’Assassin’s Creed Odyssey, révèle comment l’équipe d’Ubisoft a dû adapter sa vision de la Grèce antique pour préserver l’ADN vertical de la franchise.

Quand l’Histoire limite le gameplay

Depuis ses débuts, Assassin’s Creed mise sur la verticalité, l’escalade et le parkour urbain. Une formule qui fonctionne parfaitement dans des contextes comme la Londres victorienne de Syndicate, avec ses hautes cathédrales et ses immeubles offrant des parcours aériens naturels.

Mais la Grèce antique posait un problème inédit : l’absence de structures imposantes. « Les bâtiments et points d’intérêt étaient plus petits », explique Hall dans les colonnes d’EDGE. Un écueil majeur pour une série construite autour de l’exploration verticale.

Face à ce défi, l’équipe a opté pour une approche audacieuse : parsemer la Grèce de statues colossales. « C’est là qu’est née l’idée de construire ces grandes statues dispersées à travers le territoire », détaille Hall, également directeur artistique de Far Cry 6.

Ces monuments, inspirés de faits mythologiques ou historiques et validés par des historiens, servaient un double objectif. D’une part, ils préservaient la mécanique d’escalade chère à la série. D’autre part, ils créaient des points d’attraction naturels : « Le joueur pouvait être en mission principale, se diriger vers une autre ville, et se dire ‘Tiens, qu’est-ce que c’est que ça, je vais aller voir’ ».

Un équilibre entre authenticité et jouabilité

Cette solution illustre un compromis typique du développement de jeux historiques : concilier fidélité au passé et exigences du gameplay. En s’appuyant sur la dimension fantastique de la mythologie grecque, Ubisoft a réussi à maintenir l’essence d’Assassin’s Creed tout en respectant l’esprit de l’époque.

Une leçon qui trouve encore écho aujourd’hui, alors qu’Assassin’s Creed Shadows continue d’évoluer avec ses cinq millions de joueurs et sa première extension prévue en septembre.