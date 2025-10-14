Assassin’s Creed Shadows arriverait sur Switch 2 dès décembre

Le Japon féodal d’Assassin’s Creed Shadows pourrait débarquer plus tôt que prévu sur Nintendo Switch 2. Selon billbil-kun, insider reconnu pour son taux de précision de 99,9%, le jeu d’Ubisoft sortirait le 5 décembre 2025 sur la console hybride.. L’annonce officielle interviendrait le 7 novembre prochain.

Une chaîne de magasins française avait déjà révélé hier l’existence d’une édition physique pour Switch 2, confirmant qu’il s’agirait d’une carte-clé comme pour Star Wars Outlaws Gold Edition. Le jeu de base serait proposé à 49,99 euros en Europe, sans le DLC Les Griffes d’Awaji, nécessitant un téléchargement complet depuis les serveurs Ubisoft plutôt qu’une installation depuis la cartouche.

Cette stratégie de carte-clé continue d’alimenter les critiques contre la dégradation du format physique. Les joueurs Switch 2 n’obtiendront pas réellement le jeu sur support physique, mais simplement un code d’accès dans une boîte. Une pratique qu’Ubisoft semble généraliser sur la plateforme Nintendo après Star Wars Outlaws. Les précommandes devraient s’ouvrir prochainement tant en magasins qu’sur le Nintendo eShop, bien que la date exacte reste inconnue.

Si la performance technique de Star Wars Outlaws sur Switch 2 laisse présager un portage de qualité pour Assassin’s Creed Shadows, cette politique commerciale questionne la valeur réelle des éditions physiques actuelles. En attendant la confirmation officielle d’Ubisoft, prévue selon billbil-kun pour début novembre, ces informations restent à prendre avec les précautions d’usage malgré la fiabilité habituelle de la source.