Assassin’s Creed Shadows et Split Fiction dominent les téléchargements sur le PS Store en mars 2025

Alors qu’avril 2025 bat son plein, il est temps de revenir sur les succès marquants du mois précédent sur la PlayStation Store. Selon les données partagées par Sony sur le PlayStation Blog, Assassin’s Creed Shadows et Split Fiction se sont imposés comme les jeux les plus téléchargés en Europe sur PS5 au cours du mois de mars.

Assassin’s Creed Shadows, dernière production d’Ubisoft, a non seulement dominé les ventes sur PS5 en Europe, mais a également battu des records historiques pour la saga, autant sur Steam que sur les consoles Xbox et PlayStation. Ce volet, situé dans un Japon féodal revisité, semble avoir séduit par son mélange d’action, de stratégie et de récit immersif. Une réussite qui rappelle le potentiel de la licence à se réinventer tout en respectant ses fondamentaux.

À ses côtés, Split Fiction, le nouveau titre du studio Hazelight, a réalisé une entrée remarquée. Malgré une sortie tardive dans le mois, le jeu a franchi la barre des deux millions de ventes en une semaine à peine. Réputé pour ses récits émotionnels et ses mécaniques coopératives innovantes (A Way Out, It Takes Two), Hazelight confirme ici son statut de studio phare, capable de marier ambition créative et succès commercial.

PS5 et PS4 : deux classiques, deux publics

Si la PS5 voit s’affronter des titres récents, la PS4 reste le terrain de jeux intemporels. Red Dead Redemption 2 a une fois de plus dominé les téléchargements sur l’ancienne génération, prouvant l’attachement des joueurs à l’œuvre épique de Rockstar. Des titres comme The Forest, Battlefield 4 ou God of War rappellent également que les classiques continuent de séduire, notamment grâce aux rabais réguliers du PS Store.

Côté PS5, le podium européen est complété par EA SPORTS FC 25 et Monster Hunter Wilds, deux titres attendus qui ont su capitaliser sur leurs communautés existantes. Minecraft et Grand Theft Auto V, toujours présents dans le top 10, soulignent quant à eux la longévité exceptionnelle de ces phénomènes culturels.

En somme, le mois de mars aura illustré la dualité du marché actuel : d’un côté, des blockbusters qui pulvérisent des records, de l’autre, des titres indépendants ou plus anciens qui résistent à l’épreuve du temps. Une dynamique qui promet des mois riches en surprises alors que l’industrie se prépare pour la fin d’année, traditionnellement chargée en sorties majeures.