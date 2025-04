Assassin’s Creed Shadows s’impose aux États-Unis ces trois dernières semaines !

Le dernier né d’Ubisoft ne connaît pas de répit. Assassin’s Creed Shadows, plongé dans le Japon féodal, domine les ventes américaines depuis trois semaines, selon les chiffres de Circana. Un succès qui confirme le retour en grâce de la saga, même si Monster Hunter Wilds de Capcom garde une longueur d’avance sur l’année 2025.

Un démarrage fracassant

Sorti le 20 mars, le jeu aurait écoulé plus d’un million de copies Day One – un record pour la franchise. Aux États-Unis, il truste la première place depuis son lancement, profitant d’une sortie bien calibrée entre les sorties AAA et un public en quête d’aventure historique. Au Royaume-Uni, le titre cartonne aussi, avec 85 % des ventes réalisées sur PS5, signe d’une communauté PlayStation fidèle.

Si Ubisoft reste muet sur les chiffres mondiaux, les analystes estiment les ventes entre 2 et 3 millions d’unités, loin des 10 millions de Monster Hunter Wilds, mais suffisant pour hisser Shadows au rang des jeux le plus rentable de l’année pour le moment.

Un cocktail gagnant : critiques et technique

Au-delà des ventes, Shadows séduit par son audace. La presse salue une narration mûre et un duo de protagonistes inédit (Yasuke, le samouraï historique, et Naoe, la shinobi fictive). Sur Steam, le jeu a pulvérisé le record de joueurs simultanés de la saga, tandis que la version PS5 Pro, optimisée, rivalise avec les PC haut de gamme en fluidité et détails visuels.

L’avenir en ligne de mire

Ubisoft ne compte pas s’arrêter là. Une extension, Les Griffes d’Awaji, est prévue d’ici fin 2025, promettant de nouveaux défis et zones explorables. Dans l’ombre, le géant français peaufine aussi sa stratégie : le partenariat avec Tencent vise à booster ses licences phares (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six), mélangeant jeux, séries et projets transmedia.