Atlus dévoile ses intentions : Metaphor 2 et nouveaux spin-offs Persona à l’horizon

Le studio japonais Atlus vient de publier son questionnaire annuel destiné à recueillir les avis de sa communauté. Si l’exercice peut paraître anodin, cette édition 2025 révèle des informations particulièrement intéressantes sur les futurs projets de l’éditeur de JRPG.

Des questions qui en disent long

L’enquête, d’une durée de 35 minutes, aborde frontalement la question des suites et extensions. Parmi les titres mentionnés figurent explicitement Persona et Metaphor: ReFantazio, suggérant que des projets sont actuellement à l’étude pour ces deux franchises phares La formulation des questions ne laisse que peu de place au doute. Atlus interroge directement ses utilisateurs sur les plateformes où ils souhaiteraient acquérir d’éventuelles suites, une démarche qui dépasse le simple sondage d’opinion pour s’apparenter à une étude de marché.

Metaphor: ReFantazio, suite logique d’un succès

Le succès commercial et critique de Metaphor: ReFantazio rend une suite pratiquement inévitable. Le titre, sorti l’année dernière, a rencontré un accueil favorable auprès du public et de la presse spécialisée L’absence du jeu sur Nintendo Switch 2 pourrait d’ailleurs expliquer cette réflexion précoce autour d’une suite. Atlus cherche manifestement à capitaliser sur cette réussite tout en explorant de nouvelles plateformes pour élargir son audience.

Persona, l’exploitation d’une franchise en or

Côté Persona, la stratégie semble différente. Plutôt que de miser sur Persona 6, attendu par de nombreux fans depuis la sortie de Persona 3 Reload, Atlus privilégie le développement de spin-offs supplémentaires.

Cette approche s’explique par le succès phénoménal de Persona 5, qui a propulsé la série au niveau international. Avec déjà plusieurs déclinaisons (Royal, Strikers, Tactica, et récemment The Phantom X sur mobile), la franchise dispose d’un potentiel d’exploitation considérable.

Des expérimentations de genre surprenantes

L’aspect le plus inattendu de cette enquête concerne les questions sur les genres de jeux. Atlus sonde ses utilisateurs sur leur intérêt pour des hybridations surprenantes : Persona en RPG d’action, en Soulslike, en MMORPG ou encore en roguelike Ces interrogations révèlent une volonté d’expérimentation qui pourrait déboucher sur des projets inédits. La popularité croissante de certains genres, comme les Soulslike, explique sans doute cette curiosité créative.

Une stratégie commerciale assumée

Cette enquête confirme la stratégie d’Atlus : exploiter méthodiquement ses succès avant de prendre des risques créatifs majeurs. L’absence de Persona 6 dans les questions principales illustre cette approche prudente. Le studio préfère visiblement multiplier les variations autour de ses formules éprouvées plutôt que de se lancer dans de nouveaux développements coûteux et incertains.

Un avenir tracé pour les fans de JRPG

Les révélations de cette enquête dessinent un avenir prévisible mais rassurant pour les amateurs de productions Atlus. Entre une suite quasi-certaine pour Metaphor et de nouveaux projets Persona, le catalogue du studio devrait s’enrichir considérablement dans les années à venir.

Reste à déterminer si cette stratégie de diversification répondra aux attentes d’une communauté qui espère également des créations totalement inédites. La réponse viendra probablement avec les premières annonces officielles, attendues dans les mois à venir.

L’enquête d’Atlus reste ouverte jusqu’au 17 août 2025 pour tous ceux qui souhaitent faire entendre leur voix auprès du développeur japonais.